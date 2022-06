Además de venderle mal el tiempo aire, una cajera del Oxxo hizo llorar a una clienta luego de que esta la reclamara que le puso un paquete y no lo que pidió.

La usuario Ana Gaby contó a través de un video en TikTok como hace unas semanas, la empleada la hizo sentir mal, sólo por pedirle o que le vendiera lo que solicitó , o que le regresara el dinero.

Resulta que, cuando su mamá le encargó pasar al Oxxo para ponerle 100 pesos de tiempo aire a ella y otros 100 a su papá, el cajero se equivocó.

“Tal vez piensan que estoy exagerando, pero una cajera (ni nadie) tiene derecho a hablarle así a otra persona” Ana Gaby, una cajera del Oxxo la hizo llorar.

Joven a la que una cajera del Oxxo la hizo llorar (TikTok)

En lugar de ponerle tiempo aire, le puso paquete, por lo que su mamá la regresó debido a que el segundo dura menos tiempo.

Entonces, ella fue con el cajero del Oxxo y al mostrarle el mensaje de prueba, este hizo cara de sorpresa, pero allí fue cuando intervino su encargada .

Ella intentó convencerla de que lo que le habían vendido era mejor, mientras el responsable se escondía atrás. “ Me intentó convencer de que me fuera sin obtener lo que yo quería , me estaba manipulando ya”, dijo la joven.

¿Cómo hizo llorar una cajera del Oxxo a una clienta?

Ana Gaby, una joven residente de Michoacán, contó la forma en que una cajera del Oxxo la hizo llorar al reclamarle que le pusieron mal el tiempo aire.

De acuerdo con el testimonio de la joven, la señora no sólo le devolvió el dinero de mala manera, sino que la culpó por presuntamente “dejar a sus hijos sin comer” . Por fa, no se rían. Ok, sí.

“Yo ya me iba a salir, pero me gritó ‘pinche chamaca egoísta’” Ana Gaby, una cajera del Oxxo la hizo llorar.

Pero a Gaby no le dio risa, tristemente la cajera del Oxxo la hizo llorar porque le dijo que ese dinero sus hijos lo necesitarían y ahora ella lo tendría que pagar sólo porque la joven había pedido mal .

Al contarle a su mamá lo que había pasado, esta fue con la responsable a reclamarle, pero la mujer negó los hechos, presumiéndoles que además les había regalado un paquete.