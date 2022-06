El Gobierno de Veracruz ofreció una disculpa pública por la desaparición forzada de 4 jóvenes en 2015, en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos con el entonces gobernador, Javier Duarte.

Este 31 de mayo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se disculpó públicamente con las y los familiares de Jacob Vicente Jiménez González, Abraham Torres, Camilo Silva y Carlos Rojas.

Ellos fueron desaparecidos el 25 de septiembre del 2015 en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos, implementado por Javier Duarte desde 2014 como el operativo de seguridad más importante de la región sur de dicho estado.

La disculpa pública ofrecida por el gobierno de Veracruz es por una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos local (CEDHV), para que se garantice la verdad y justicia a las víctimas.

Quienes emitieron las disculpas fueron el gobernador Cuitláhuac García , así como el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Por su parte, Rosa de Belén González Medrano, madre de Jacob Vicente Jiménez González, exigió a las autoridades del estado fortalecer a las instituciones encargadas de la búsqueda e investigación, de capacidades técnicas, humanas y financieras.

Lo anterior para hacer frente a la crisis de desapariciones forzadas que se cometen en la entidad.

Consideró que la disculpa pública que recibieron los familiares de las víctimas es tan solo un paso en el acceso a la justicia y verdad por las violaciones a derechos humanos cometidas en el Operativo Blindaje Coatzacoalcos.

El 25 de septiembre de 2015, Jacob Vicente, Abraham Torres, Camilo Silva y Carlos Rojas viajaban juntos en un taxi, y de acuerdo a diversos testigos, fueron detenidos en un retén de seguridad. Desde entonces se desconoce su paradero.

En algunas desapariciones registradas durante dicho operativo, existen testigos, fotografías o videos que dan cuenta que las personas desaparecidas fueron vistas por última vez en manos de elementos de Policía Naval y/o de Fuerza Civil.

Y justamente, en la implementación de este operativo participaron 825 elementos de seguridad pertenecientes a la Policía Naval dependiente de la Secretaría de Marina (SEMAR), policías estatales y federales en Veracruz.

Por la desaparición de Jacob Vicente, Abraham Torres, Camilo Silva y Carlos Rojas se ha logrado vincular e iniciar proceso penal en contra de seis elementos de Fuerza Civil y de una persona civil.

Aunque sigue en impunidad la responsabilidad de los policías estatales que participaron en la desaparición de los jóvenes, así como de los superiores jerárquicos que participaron y ordenaron la desaparición de las víctimas.

Rosa de Belén González Medrano finalizó diciendo que una disculpa pública no sirve de nada “pues el daño ya está hecho”, y exigió a las autoridades avanzar en la investigación y sanción de los elementos que participaron en las desapariciones forzadas cometidas en la entidad.

“Más que una disculpa, porque una disculpa no sirve de nada cuando el daño está hecho, que esto sirva para tomar conciencia, para que se toquen el corazón antes de desbaratar familias, para que no haya más impunidad y para que todos los que usen un uniforme para actos criminales no escapen a la justicia”.

Rosa de Belén González Medrano