Las canciones y las lágrimas despidieron a “Archi”, Juan Alan Meza Cuetero, el exdirector de la Policía Vial que fue encontrado luego de estar cinco meses como desaparecido a manos de sus propios compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz; pero su caso es una evidencia de las prácticas de desaparición forzada al interior de la corporación.

El policía Meza Cuetero había sido delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en varias regiones de Veracruz y a donde lo movían porque presuntamente se negaba a recibir sobornos de la delincuencia organizada.

Finalmente Juan Alan Meza Cuetero llegó a un alto puesto como el director de la Policía Vial donde sus compañeros y familia aseguran que realizaba un muy buen trabajo y tenía el reconocimiento de muchas personas.

Pero el 29 de mayo de 2022 todo cambió.

Juan Alan Meza Cuetero desapareció en Veracruz en mayo; en octubre sus restos fueron encontrados en una carretera

El 29 de mayo de 2022 Juan Alan Meza Cuetero iba en su vehículo hacia una iglesia, manejando mientras estaba incapacitado porque había tenido un accidente de trabajo y su brazo había resultado lesionado. Fue el último día que se le vio con vida.

Lo siguiente que se supo de Juan Alan Meza Cuetero fue que en octubre se localizaron sus restos en la autopista Veracruz-Cardel, del municipio de La Antigua, y a inicios de noviembre fue confirmada su identidad.

Desde entonces la familia del policía empezó una intensa búsqueda, salieron a medios de comunicación y recibieron un sin fin de amenazas donde les advertían que dejaran de buscar pero no se dieron por vencidos.

La búsqueda llevó a la detención de:

El ex director operativo de la SSP, Alan

El delegado de la SSP en Veracruz, Ricardo de Jesús

Dos elementos más

Los compañeros del policía Juan Alan Meza Cuetero ya fueron vinculados a proceso, es decir se encontraron elementos suficientes para iniciar un juicio en su contra por este caso.

Después de hacerse público el ahora ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, presentó su renuncia argumentando motivos personales.

Funeral de Juan Alan Cuetero Meza (Especial)

Por el caso del policía Juan Alan Meza Cuetero aún hay órdenes de aprehensión y es posible que sean más policías

Israel Gallegos, abogado de la familia del policía Juan Alan Meza Cuetero, aseguró que aun existen órdenes de aprehensión pendientes por este caso y aunque no tienen detalles de cuántas o de quienes se trata, es posible que sean más policías o elementos quienes se encuentren involucrados.

Pero el caso donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz son presuntos responsables de desaparición forzada, es apenas la punta del iceberg de una serie de acusaciones que enfrenta esta corporación que ya tiene un largo historial en estas prácticas.

De hecho, la directora del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, aseguró que en su mayoría las desapariciones que se presentan actualmente en Veracruz son realizadas por parte de las corporaciones de seguridad o desapariciones forzadas.

“Hoy en día no es solamente la delincuencia organizada la que está desapareciendo, los que desaparecen en su gran mayoría son elementos que tienen relación con el Estado, desaparición forzada (...) la mayoría de lo que estamos viendo por lo regular están siendo de esas, eso no ha cambiado, no se han atacado los orígenes de todo eso” Lucía de los Ángeles Díaz Genao, directora del Colectivo Solecito de Veracruz

Otros casos de desaparición forzada en Veracruz; la denuncia de Eliseo Cosme Bautista

Tan solo unos días después de que detuvieron a los presuntos involucrados en la desaparición de Juan Alan Meza Cuetero, un elemento de la fuerza civil que se identificó como Eliseo Cosme Bautista, grabó un video desde un hotel de Xalapa donde acusaba a sus superiores de intentar desaparecerlo.

“Estoy responsabilizando a los compañeros Estatales al mando del comandante Tigre, son ellos los que me querían desaparecer, los que me querían hacer desaparición forzada como han hecho en otras ocasiones, desaparecer compañeros, ahora mi muerte no va quedar impune”, dijo en ese video y luego fue resguardado para presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Denuncia del policía Eliseo Cosme Bautista, elemento activo de Fuerza Civil Veracruz, quien acusa al Comandante "Tigre", actual director de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y relevó a Alan Ciprián Canseco, actual preso por desaparición forzada... Abro hilo. pic.twitter.com/rUsXznta4L — Claudia Guerrero Martínez ® (@cguerreromtz) October 18, 2022

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que investigarían el tema para verificar que Eliseo Cosme Bautista estaba diciendo la verdad pero no se han dado a conocer los avances en la materia.

Otros casos de desaparición forzada en Veracruz: Gustavo Ortiz y Carlos

En octubre de 2020 Gustavo Ortiz desapareció y sus familiares no lo localizaban por ningún lado.

Finalmente lo encontraron muerto en el Cuartel de San José gracias a su vehículo, sin embargo la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz nunca reportó su detención. Él tenía heridas visibles que fueron maquilladas para entregar el cuerpo.

Una situación similar pasó con Carlos en mayo del 2020 a quien también entregaron muerto, con moretones maquillados y señalando que murió por un infarto al interior del Cuartel.

Lucía de los Ángeles Díaz Genao, directora del Colectivo Solecito de Veracruz, aseguró que de manera continua se les acercan casos nuevos de desaparición forzada cometida por policías del estado y específicamente por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Sin embargo dijo que en la mayor parte de las ocasiones las familias temen por su seguridad por lo que únicamente les piden orientación para presentar la denuncia y hacer que el seguimiento lo brinde la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Debido a este temor, afirmó, se niegan a hacer público los casos.

Sin embargo dijo que lo mismo sucedía durante la mayor crisis de desapariciones a manos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y años después fueron alzando la voz y dándose a conocer más casos.

Desaparición sistemática en Veracruz desde Javier Duarte de Ochoa

En muchas ocasiones las personas que son privadas de la libertad por la delincuencia organizada son encontradas en las calles mientras que aquellas que lo son por corporaciones de seguridad no son localizadas o permanecen como desaparecidas, afirmó Lucía de los Ángeles Díaz Genao, directora del Colectivo Solecito de Veracruz.

“Ellos (las corporaciones de seguridad) generan una gran parte de la violencia y especialmente de las desapariciones porque muchos de los delincuentes que no son de corporaciones no tienen tanto interés en desaparecer a la gente, ellos pueden dejar a orilla de carretera los cuerpos, es una manera de disponer de la evidencia mucho más descuidada porque a ellos no les importa, porque ellos no tienen el asunto de que me van a descubrir, sin embargo cuando las personas están en alguno de estas cosas que mencionaba yo antes, sí quiere conservar el anonimato. Por qué va una persona a hacer un agujero de dos metros, tres metros, para enterrar un cuerpo que ya está fragmentado y todo, por qué, porque eso viene por una corporación, esa persona trae atrás un asunto más cuidadoso mientras que un delincuente sabe que no va a pasar nada” Lucía de los Ángeles Díaz Genao, directora del Colectivo Solecito de Veracruz

Los restos de Juan Alan Meza Cuetero fueron encontrados en la autopista Veracruz-Cardel, del municipio de La Antigua en octubre de 2022, es decir casi cinco meses después de su desaparición y unos días después de la detención de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Sin embargo, ese no fue el primer sitio a donde los llevaron, pues según el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de manera previa se había encontrado inhumado en alguna fosa clandestina de donde fue exhumado y colocado en donde fue localizado.

La Secretaría de Seguridad de Veracruz ya ha sido acusada de esta práctica pues en épocas del gobernador Javier Duarte de Ochoa se le señaló incontables veces de desaparición forzada e inclusive existen elementos procesados de quienes se han encontrado evidencias que participaron.

Por ejemplo se conoció que existía un grupo de élite conformado por directivos de la organización quienes tenían elementos a su cargo para detener, interrogar, torturar y entregar a personas que nunca eran registradas como abordadas por la corporación.

En el caso de la desaparición Carlos David Bautista López se encontró que el ex director de Reinserción Social, Oscar Sánchez Tirado, estuvo involucrado pero dos elementos fueron liberados. Un juez federal revocó los autos de no vinculación a proceso de los elementos, pero pese a ello, uno fue reincorporado a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz donde volvió a ser un elemento para brindar seguridad a la población.

No solo la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz tiene señalamientos por desaparición forzada

En Veracruz no ha sido únicamente la Secretaría de Seguridad Pública la corporación señalada de estas prácticas de desaparición forzada. Otras instituciones que debieran brindar seguridad a la población también se han visto señaladas de este tipo de delitos.

Tan solo en diciembre de 2021 cinco policías municipales de Álamo fueron detenidos por el presunto delito de desaparición forzada cometido en contra del funcionario de la Comisión de Aguas del Estado (CAEV), Cresencio Vera Vidal, reportado como desaparecido desde marzo del 2021.

También el año pasado dos ex oficiales de la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán fueron detenidos por desaparición contra ocho tianguistas originarios del municipio de Camerino Z. Mendoza quienes no son localizados desde 2019.

Todas estas situaciones se presentan en medio del escándalo donde los Guacamaya Leaks señalan que la Secretaría de Seguridad de Veracruz tiene lazos con el cartel Noreste a quienes protege y cuyos señalamientos fueron negados por el gobernador.

Mientras tanto, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, directora del Colectivo Solecito de Veracruz, afirmó que es urgente que se implemente mecanismos para limpiar las corporaciones y evitar que las desapariciones continúen siendo un flagelo para las familias, pero además que se tomen acciones para encontrar a los miles de desaparecidos de Veracruz y de México.