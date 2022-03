Ricardo Monreal: Amparo para José Manuel del Río Virgen es una mala noticia para el autoritarismo en Veracruz

Ricardo Monreal aseguró que el amparo que se concedió a José Manuel del Río Virgen es una mala noticia para el autoritarismo en Veracruz.

En entrevista para Así las cosas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que la resolución significa una mala noticia para quienes tienen a los ciudadanos inocentes detenidos como presos políticos.

“Es una buena noticia para la justicia, es una mala noticia para el autoritarismo, para quienes fabrican delitos por vendetta política y que tienen a muchos ciudadanos detenidos como presos políticos que son inocentes” Ricardo Monreal

Resolución muestra que no hay pruebas en contra de José Manuel del Río Virgen

Monreal aseguró que la resolución para el caso de José Manuel del Río Virgen advierte que todas las pruebas que se presentaron en su contra no tenían valor probatorio, “todas sin excepción” .

“Advierte que todas, sin excepción, todas las pruebas que se exhibieron, no tienen valor probatorio y que más bien se tratan de sospechas del juzgador” Ricardo Monreal

Recordó que fue un juez federal quien ordenó al local que “lo deje en libertad” y deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de diciembre pasado.

Así como dictar uno nuevo de no vinculación a proceso y no sujeción a proceso porque no existen datos de prueba para mantenerlo privado de la libertad, lo que calificó como “buena decisión”.

Ricardo Monreal recordó que su defensa de del Río Virgen provocó una división dentro de Morena, donde la mayoría se inclinaron por defender a Cuitláhuac García.

“Se dividió Morena porque yo siempre insistí en que Morena debe de defender estas causas de personas inocentes perseguidas políticamente…y mi argumento era que no podíamos permitir, aunque se tratara de funcionarios surgidos de Morena, que no podíamos permitir violaciones a los derechos humanos y obviamente hubo un sector, quizás el mayoritario que se inclinó a respaldar a la autoridad de Veracruz” Ricardo Monreal

Fiscalía de Veracruz quedó mal con la resolución porque evidencia que actuaron bajo consigna

El senador acotó que la Fiscalía de Veracruz y los funcionarios involucrados en la privación de la libertad de José Manuel del Río Virgen quedaron mal con la resolución de amparo.

Esto porque se evidenció que actuaron bajo consigna, aseguró Ricardo Monreal.

“La Fiscalía y quienes intervinieron (quedaron) mal, incluyendo al juez de control, porque actuaron bajo consigna, sin pruebas” Ricardo Monreal

Asimismo señaló que “seguramente” hay muchos más inocentes en la cárcel bajo las mismas condiciones que del Río Virgen.

Monreal aseguró que en Veracruz seguramente existen personas inocentes detenidas por consigna, lo que calificó como grave.

José Manuel del Río Virgen será bien recibido en el Senado: Ricardo Monreal

José Manuel del Río Virgen

Por otra parte, aseguró que José Manuel del Río Virgen será bien recibido en el Senado cuando sea puesto en libertad.

Ricardo Monreal aseveró que no cabe en él la ingratitud, por lo que del Río Virgen podrá tener, si así lo quiere, el mismo trabajo que ostentaba antes de ser aprehendido en Veracruz por el asesinato de René Tovar.

“Dentro de mis características, la ingratitud no se me da y menos cuando se trata de un acto injusto, provocado quizás por mi propia actividad política. entonces él tendrá su trabajo de desearlo, el mismo trabajo y en el mismo lugar” Ricardo Monreal

Monreal dijo que su detención pudo estar relacionada con su propia actividad política y recordó que en agosto de 2021, intervino en el caso de 6 jóvenes detenidos por ultrajes a la autoridad.