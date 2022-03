Ricardo Monreal: Gertz Manero usa expresiones que no son de un académico o profesional

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que la expresión de un funcionario público es determinante, dijo que le preocupan las expresiones de “esos niveles”.

Durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el líder de la bancada de Morena consideró que el fiscal Alejandro Gertz Manero, realiza una expresión dura al decir que es víctima de una extorsión mediática.

Monreal agregó que le preocupan las expresiones de esos niveles porque no son las de un ciudadano, académico o profesional.

“La connotación de una expresión, tanto del presidente de la Corte, de algún ministro, o del propio Fiscal, es determinante, no es la expresión de un ciudadano, académico o profesional, a mí me preocupan las expresiones de esos niveles”

Ricardo Monreal comentó que las declaraciones de Gertz Manero alteran el debido proceso y el principio de la presunción de inocencia. Agregó que no cree en las culpabilidades anticipadas ni en la carga mediática sin pruebas.

Creo en el debido proceso, no creo en las culpabilidades anticipadas ni en la carga mediática sin pruebas, he sido también víctima”.

El senador por Morena, Ricardo Monreal, expresó que en días anteriores el Senado le comunicó al fiscal Gertz Manero la necesidad de presentarse a comparecer para que se puedan ejercer las funciones y capacidad de control que posee el órgano.

Asimismo, comentó que por el momento no está pensado en citar a ministros de la Corte para aclarar la situación del tema.

Añadió que el Senado tampoco quiere interferir en la resolución del caso de Alejandra Cuevas pues quieren que el máximo tribunal del país de una resolución de manera libre y autónoma.

“A todos nos conviene que haya transparencia en la investigación y aplicación estricta de la ley, no me adelanto sobre la vinculación o no de los cuatro abogados o despachos…. no habrá impunidad, de eso estoy seguro”.

Ricardo Monreal