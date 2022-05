Tras la desaparición de Viridiana Moreno en Veracruz, amigos y familiares convocaron a una marcha en Xalapa para exigir que se agilice su proceso de búsqueda.

Fue el pasado 18 de mayo que Viridiana Moreno, de 31 años y madre de un niño de 10 años, salió de su domicilio para buscar trabajo como recepcionista en el hotel ‘Bienvenido’, pero ya no regresó.

Eso sucedió en la ciudad Cardel, en el municipio de La Antigua, Veracruz, donde se desconoce si la joven llegó al hotel o si desapareció desde antes; sin embargo, se reporta que fue vista por última vez a bordo de su motoneta azul.

Pese a que la joven desapareció en el Municipio de La Antigua, pues ahí vivía con su familia, de acuerdo con El Heraldo de México, la joven es oriunda del municipio de Tlaltetela, en Veracruz.

Ante su desaparición, amigos y familiares se movilizaron en Xalapa, capital de Veracruz, para protestar por el caso de Viridiana Moreno.

El inicio de la marcha se concentró en el Teatro “Ignacio de la Llave” en Xalapa, Veracruz, donde posteriormente se dirigieron hacia el Palacio de Gobierno del Estado.

Alrededor de las 12:00 horas, los marchantes cerraron el paso de la calle Juan de la Luz Enríquez.

Esta marcha sería para exigir que se agilice la búsqueda de Viridiana Moreno, pues la familia reporta que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Gobierno de Veracruz, han dado información que niega que Viridiana esté desaparecida.

Esto porque de acuerdo con María de Jesús Capetillo, familiar de Viridiana, dijo que el gobernador de Veracruz y la FGE les habían informado que Viridiana no estaba secuestrada, sino que estaba resguardada.

“Estamos exigiendo que aparezca porque ella solamente iba a buscar un trabajo y no regresó a casa y la Fiscalía no ha hecho nada y el Gobernador todavía declaró que no estaba secuestrada, que estaba resguardada”.

Ante esto, amigos y familiares exigen a la FGE y al Gobierno de Veracruz que expliquen por qué dieron dicha información, y aseguraron que Viridiana es una madre responsable, por lo que rechazan que esté resguardada por ser delincuente.

Además, exigieron a la FGE que haga su trabajo y solicite las grabaciones del hotel ‘Bienvenido’ para conocer si Viridiana llegó o no a su entrevista de trabajo.

En tanto, la madre de Viridiana Moreno, Aurora Vázquez aseguró que el hijo de la joven no sabe nada sobre la desaparición de su madre, pues piensa que su mamá está trabajando en el hotel ‘Bienvenido’.

“Me dice (el niño) ‘abuela, mi madre ya encontró trabajo y está en el hotel Bienvenido, ella no ha regresado a casa porque ella trabaja, abuela, espero que a mi madre le estén dando una buena recámara para que ahí descanse, abuela, pero ya quiero que me haga una llamada’. Yo estoy desesperada, quiero a mi hija y mi niño me da mucha tristeza porque él no sabe nada”.

Aurora Vázquez