El Instituto Olmeca, escuela privada en Veracruz, despidió al profesor y biólogo Alejandro Salazar por sus tenis de arcoíris, por lo que activistas LGBT decidieron clausurar el plantel de manera simbólica.

De acuerdo con los manifestantes de la población LGBT, la escuela consideró que los tenis con los que acudió a trabajar re presentaban un mal ejemplo para los estudiantes.

Esta decisión fue tomada por Pedro García Narcia, director del Instituto Olmeca, quien además decidió no pagar la liquidación o la última quincena por “promover la ideología de género’'.

El pasado 12 de agosto, el profesor Alejandro Salazar acudió a la calle Río Papaloapan de la colonia Lomas del Río Medio, Veracruz, donde se ubica el Instituto Olmeca para dar clases.

Sin embargo, al llegar, fue detenido por personal administrativo, quien lo increpó por llevar unos tenis de arcoíris y fue cuestionado sobre su orientación sexual.

De acuerdo con la asociación Soy Humano, y diversos grupos activistas LGBT, los administrativos del Instituto Olmeca le arrebataron el celular para que no pudiera grabar el momento.

Luego, fue llevado a la oficina de Pedro García Narcia, director y dueño del Instituto Olmeca, quien lo despidió y l e negó el pago de una liquidación o la quincena laborada.

Cabe señalar que Alejandro Salazar trabajó en el Instituto por 7 meses bajo el régimen de honorarios, y la escuela se negó a otorgar documento alguno que informara sobre su relación laboral.

El pasado 7 de septiembre, activistas LGBT y Alejandro Salazar clausuraron simbólicamente el Instituto Olmeca por el despido injustificado y discriminatorio del profesor.

De acuerdo con Alejandro Salazar, fue despedido de la escuela por discriminación debido a si orientación sexual.

El director del Instituto Olmeca, Pedro García Narcia, consideró que la orientación sexual del docente podría generar una “patología” en los niños.

“Demando lo que se me debe por ley y en caso de la carta también de valor curricular porque las horas, los honorarios y todo en general que se generó aquí, ya se lo quedaron. Ahora se lo dan a otro docente. O sea, realmente no es justo, muchas horas, desvelo, sueño y frustraciones para generar el material que se les queda a ellos, no es justo”

Alejandro Salazar