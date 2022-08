Un sacerdote de Puebla, identificado como Pedro Varillas, fue removido de su parroquia por terribles comentarios contra la población LGBT.

Hace unos días, a través de redes sociales, se compartió un video del sacerdote Pedro Varillas, quien durante una ceremonia religiosa emitió un discurso de odio contra la comunidad LGBT.

“Con todas estas cosas que se están promoviendo contra la vida, contra la familia, contra la fe, con todo esto de los matrimonios igualitarios, la ideología de género, cultura trans y todas estas cosas del demonio”. Pedro Varillas, sacerdote de Puebla

Pedro Varillas fue removido de la parroquia de Jicolapa, comunidad ubicada en Zacatlán en la Sierra Norte de Puebla, por estas expresiones.

Arquidiócesis de Puebla se pronuncia por caso del sacerdote Pedro Varillas

A través de un comunicado, la Arquidiócesis de Puebla se pronunció sobre las declaraciones del sacerdote Pedro Varillas y recordó “lo que enseña la Iglesia”.

“La Iglesia es una casa de puertas abiertas donde todas las personas son bienvenidas y donde se pueden sentir amadas, valoradas y escuchadas”. Arquidiócesis de Puebla

Aseguraron que rechazan toda discriminación y que es su misión “acoger sin juzgar”; agregaron que el sacerdote Varillas se disculpó por haber utilizado adjetivos “inapropiados”.

Y que tras 11 años de estar frente a la comunidad de Jicolapa, “tendrá una nueva encomienda”.

¿Qué dijo el sacerdote de Puebla contra la comunidad LGBT?

El sacerdote de Puebla, Pedro Varillas, dijo que la lucha por los derechos de las comunidades LGBT con “cosas del demonio”, y al mismo tiempo aseguró que él no tiene ninguna “fobia”.

“Entonces cuál es el objetivo que se casen dos jotines, pues que nunca engendren familia, que se casen dos lesbianas, lo mismo pero sí pueden adoptar. ¡Qué desgracia!”. Pedro Varillas, sacerdote de Puebla

Y continuó diciendo: “Pues yo no tengo fobia, sabe Dios porque tomaron esas inclinaciones, pero eso no quiere decir que ya no son hijos de Dios”.

El sacerdote de Puebla señaló que tanto personas homosexuales como heterosexuales están llamados a vivir una “vida correcta, una vida moral [...] estas personitas tienen que vivir la moralidad cristiana, los principios morales”, finalizó.

Cabe señalar que a remoción del sacerdote solo ha trascendido en medios locales pero se sabe que el párroco dejará la comunidad hasta la llegada del nuevo titular de la parroquia.

El sacerdote Pedro Varillas fue removido de la parroquia de Jicolapa, comunidad ubicada en Zacatlán, en la Sierra Norte de #Puebla, luego de que emitió diferentes expresiones contra la homosexualidad. pic.twitter.com/zuJ9BALYVs — Azucena Uresti (@azucenau) August 10, 2022

En México hay 5 millones de personas que se identifican como LGBT

En México, la población LGBT está integrada por cerca de 5 millones de personas que se identifican como integrantes de ella, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en junio pasado.

En cuanto a las identidades en la población de 5 millones de personas LGBT en México, se establece el siguiente desglose:

Son 4.6 millones de personas que forman parte de la población gay, lesbiana, bisexual o de otra orientación sexual

Son 909 mil personas que son parte de la población transgénero, transexual o de otra identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer

El Estado de México concentra la mayor cantidad de población LGBT con 490 mil personas, y la Ciudad de México es la segunda entidad con 311 mil personas.

La información establece que el 14.5 por ciento de las mujeres y el 10.1 por ciento de los hombres, reportaron haber sentido atracción por personas del mismo sexo o por personas de ambos sexos.