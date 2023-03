En redes sociales denunciaron a una mujer por atacar a un hombre en el Walmart de El Rosario en CDMX como respuesta homofóbica.

A través de Twitter, un amigo de la víctima compartió el video que captó las agresiones por parte de la mujer.

Cabe mencionar que dicho video fue grabado por el mismo hombre que fue víctima del ataque en el Walmart de El Rosario por homofobia de la mujer.

Asimismo, el amigo dijo que tanto él como el hombre que fue víctima de las agresiones homofóbicas, se encontraban en la búsqueda de la identidad de la mujer para levantar las denuncias correspondientes.

Mujer ataca a un hombre en Walmart por homofobia; le desea la muerte

El video se divide en dos partes; en la primera parte que dura 2:20 minutos, el hombre víctima de agresión encara a la mujer que lo atacó y la cuestiona sobre lo que le dijo para así registrarlo en video.

“¿Qué me acabas de decir? Que quieres que me maten ¿no?, que me muera”, preguntó el hombre, en tanto que la mujer homofóbica confirmó que quería que lo mataran por ser gay.

“Claro, porque eres gay; quiero que te maten”. Mujer agresora

Asimismo la señora le recalcó que aunque él se creyera mujer, no tenía vagina. Esto en el sentido de que el hombre es también Drag Queen; por lo que la mujer criticó su apariencia.

La víctima señaló también que el hijo de la mujer, que la acompañaba en ese momento en el Walmart, lo agredió físicamente.

Con lo que el hombre recibió agresiones físicas y verbales por ser gay por parte de la mujer y su hijo.

Además, la mujer, ya más alterada, cuestionó a la víctima por su género “¿Tú eres hombre o mujer?, a lo que él respondió “lo que yo sea no te importa”, pero la mujer insistió en que sí le importaba.

Hombre víctima de homofobia advierte levantar una denuncia contra la mujer que lo atacó en Walmart

En medio del incidente que se registró en el área de cajas de Walmart, se encontraba también personal del supermercado así como elementos de la empresa de seguridad privada SAIFE.

Frente a ellos, el hombre advirtió que quería proceder con la denuncia en contra de la mujer que lo atacó por homofobia.

Pese a la presencia de los uniformados, la mujer no se tranquilizó y corrió a los curiosos que se acercaron a presenciar la escena y luego ella y su hijo enfrentaron al hombre nuevamente.

El hijo de la mujer lo comenzó a grabar y a decir que había agredido a una mujer, es decir, a su madre; con lo que la señora cuestionó a la víctima “¿Por qué me agredes, gay? ¿Porque te digo gay? Yo soy más mujer que tú y me estás agrediendo”.

Ante esto, el hombre aclaró que él no era mujer, sino hombre gay y posteriormente el hijo se acercó a él para pedirle disculpas por haberlo empujado.

Sin embargo, la mujer, más molesta, le dijo a su víctima que no la grabara, e intentó agredirlo físicamente.

Por lo que el hombre le pidió que no lo agrediera porque él iría hasta las últimas consecuencias.

Esta mujer #Homofobica atacó a mi amigo @LPokianchis en el @WalmartMexico el rosario.

Estamos buscando su nombre para levantar todas las denuncias correspondientes. "Responde eres hombre o mujer" ... pic.twitter.com/Orw0BbEwou — Marco Belmont (@MarcoBelmont) March 9, 2023

Mujer discute con seguridad privada de Walmart; le vuelve a desear la muerte al hombre víctima

En la segunda parte del video, el hijo de la señora se vuelve a acercar a la víctima, con lo que el personal de seguridad intervino y le pidió alejarse.

Esto provocó que la mujer se enojara y pidió a los policías no agredir a su hijo “oye, respeta a mi hijo”.

El hombre pidió el apoyo de una patrulla pero la mujer le advirtió que no le harían nada, y le volvió a desear la muerte.

“No van a hacer nada, gay; y ojalá te mueras eh, eso sí te lo digo”, sentenció la mujer, quien luego comenzó a pelearse con los de seguridad privada.

Al final del video, el hombre víctima del ataque dijo a alguien: “estoy grabando una agresión, perdón; me agredieron, me desearon la muerte; yo no sé si al rato me va a mandar matar la señora”.