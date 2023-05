Felipe y Rey David acababan de ir a dejar a un familiar tras una fiesta cuando fueron abordados y golpeados brutalmente por elementos de la Policía Estatal de Veracruz. Su crimen: ser una pareja del mismo sexo.

Ellos resultaron con lesiones graves, desde ojos morados, fracturas de costillas y uno perdió dos dientes; todo a causa de los golpes que recibieron por parte de la corporación dedicada a brindar seguridad en Veracruz.

La situación que vivieron es solamente una muestra de la homofobia y transfobia que viven las personas de la población LGBT en el estado de Veracruz y la cual es ejercida por parte del propio Estado al hacerlo desde sus elementos, indicó el presidente de la comunidad Jarochos LGBT, Guillermo Yzacur Maldonado.

Guillermo Yzacur Maldonado, presidente de la comunidad Jarochos LGBT, señaló que la agresión a Felipe y Rey David ocurrió el 18 de mayo de 2023 cuando salieron de una fiesta y se dirigieron a dejar a la mamá de uno de ellos a su vivienda para después esperar un taxi en la vía pública.

Entonces la patrulla llegó y los policías de Veracruz comenzaron a golpearlos y despojarlos de sus objetos personales como carteras.

Cuando ellos preguntaron la razón por la cual eran revisados o qué era lo que estaba pasando, no obtuvieron ninguna respuesta y únicamente continuaron con los golpes y las humillaciones.

Por su parte, Guillermo Yzacur Maldonado comentó que presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y que continuarán con el proceso legal, sin embargo afirmó que Felipe y Rey David no son los únicos que han vivido una situación parecida ya que la policía estatal ya ha atacado a otras personas por homofobia.

“Esto ya no es la primera vez, de hecho otra pareja manifestó hace como tres meses pero no quisieron denunciar por miedo, entonces ya los agredieron a otra pareja, entonces ya esto ya como que frecuente, no es nuevo y son igual del Estado, la policía estatal la que está atacando, no sabemos porqué (…) ya es miedo salir a la calle porque aparte de toda la delincuencia que hay también la policía, quien nos va a cuidar a la ciudadanía”

Guillermo Yzacur Maldonado, presidente de la comunidad Jarochos LGBT