El asesinato de Miguel Ángel Sulvarán podría quedar en la impunidad porque la Fiscalía General de Veracruz perdió las evidencias que se encontraban en su poder y que integraban la carpeta de investigación.

La mamá de Miguel Ángel Sulvarán, Esperanza Xolo, señaló que el caso no tenía avances por lo que acudieron a la Fiscalía de Veracruz y se percataron de la pérdida.

A pesar de que ya presentó una denuncia por ello, hasta el momento no han tenido una solución ni tampoco se han determinado responsabilidades hacia los funcionarios de la Fiscalía de Veracruz que extraviaron las evidencias.

“Tenemos dos años que estamos luchando para hacer justicia al asesinato de mi hijo (…) hemos estado a las vueltas, mi asesora legal lo mismo y nos siguen diciendo que las evidencias no están, no están y no están”, contó.

Miguel Ángel Sulvarán, el chef torturado asesinado el 13 de octubre de 2021

Miguel Ángel Sulvarán era un emprendedor y chef en Veracruz, lleno de sueños como el convertirse en nutriólogo. Pero fue torturado y asesinado el 13 de octubre del 2021 en Xalapa .

Desde el inicio, su familia luchó fuertemente para que fuera calificado como un crimen de odio por su orientación sexual.

Su presunto asesino fue detenido. Pero un amparo le permitió obtener la libertad al demostrar que la Fiscalía de Veracruz cometió tortura en su contra.

Sin embargo, esa misma dictaminación señalaba que la fiscalía debía seguir investigando al presunto homicida de Miguel Ángel Sulvarán.

No se ha esclarecido el homicidio de Miguel Ángel Sulvarán pero tampoco la pérdida de pruebas

Hasta el momento no hay avances en el homicidio de Miguel Ángel Sulvarán.

Pero tampoco los hay de la nueva investigación que presentó la familia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el 10 de abril de 2024, ante la pérdida de las evidencias, por los delitos de incumplimiento de un deber legal, encubrimiento por favorecimiento y prevaricación equiparada.

“Imagínese que no aparezcan esas evidencias, queda impune la muerte de mi hijo, pero yo voy a seguir en la lucha porque cueste lo que me cueste yo voy a hacer responsables a las personas que tuvieron esas evidencias” Esperanza Xolo, mamá de Miguel Ángel Sulvarán

En su momento, cuando el presunto asesino quedó en libertad, la familia de Miguel Ángel Sulvarán señaló que temían que eso implicara que el caso quedara impune.

Pero ahora a ello se le suma que las pruebas con las que ya contaban la Fiscalía de Veracruz y que estaba en su poder, desaparecieron.

Temen que el homicidio de Miguel Ángel Sulvarán sea un crimen de odio más en la impunidad

Leonardo Ruiz Moreno, presidente de Orgullo Xalapa, afirmó que temen que estos errores de la Fiscalía de Veracruz lleven a que sea un caso de crimen de odio más en la impunidad.

Dijo que en los últimos dos años se han registro 165 asesinatos contra personas LGBT, de los cuáles únicamente uno ha tenido sentencia y uno más avances con la persona detenida. El resto están impunes, lo que afirmó brinda un mensaje de que se puede atacar a quienes forman parte del colectivo sin consecuencias.

Esperanza Xolo aseguró que continuarán luchando para evitar que el crimen quede impune y lograr la justicia, que tras la pérdida de su hijo, es lo único que anhelan.

“Nos afectó mucho y créame que a estas alturas, estoy más fuerte y voy a seguir en pie, no me voy a dar por vencida, porque sería otra muerte más que quedaría impune”, sentenció la mamá de Miguel Ángel Sulvarán.