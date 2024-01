Con los pies lastimados por el camino y el cansancio en el rostro, Maryori Gonzalez relata como la separaron de su familia en México.

Ella es una de las cerca de 500 personas migrantes que atraviesan Veracruz para intentar llegar a Estados Unidos y que formaban parte de la caravana “Éxodo de la Pobreza”.

Las y los migrantes buscan alcanzar la CDMX ahí lograr obtener una cita para solicitar asilo político en Estados Unidos por medio de la aplicación CBP One.

Pero en Oaxaca les ofrecieron camiones que aceptaron luego de caminar desde el 24 de diciembre de 2023, donde les separaron de sus familias y solo la mitad logró continuar el camino.

En Tierra Blanca, una ciudad marcada por la violencia y las desapariciones, los y las migrantes descansaron durante un día pero ahora Maryori y el resto de las personas que integran la caravana continúan caminando para llegar a su destino mientras desconocen donde están sus familiares.

Maryori González viajaba con su madre, cuñada, sobrinos e hija; salieron de Honduras juntos, buscando una vida mejor. Sin embargo ahora están separados.

Cuenta que las autoridades de México no distinguieron entre familias para hacerlos subir a los camiones, los repartieron aleatoriamente, ahora sus seres queridos están en Oaxaca y Tabasco mientras ella sigue caminando por Veracruz.

“Nos separaron a mi mamá, mi cuñada y mi sobrino, (…) nos dividieron en un bus cada uno, no nos juntaron en familias, (…) quiero que me ayuden a volver a juntarme con mi familia, yo necesito estar con ellos porque no tengo nadie que me apoye”, relató.

Maryori González, persona migrante de Honduras