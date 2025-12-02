Durante la Cuarta Edición del Galardón Profesional con Valor, la Universidad La Salle reconoció a 17 egresadas y egresados por tener una trayectoria ejemplar y por su contribución al desarrollo del país.
La Salle celebra trayectorias que impulsan la innovación y el compromiso social
El galardón destaca a quienes se han convertido en agentes de cambio que transforman los retos en oportunidades para impactar positivamente en las comunidades. La distinción se otorgó en seis categorías que reflejan el amplio aporte de la comunidad de La Salle:
- Iniciativa Privada
- Administración Pública
- Academia y Ciencia
- Emprendimiento e Innovación
- Responsabilidad Social
- Deporte, Arte y Cultura
La universidad destacó que entre más de 90 mil alumnos de La Salle han dejado una huella profunda en la vida pública, el sector privado, la academia y la cultura de México.
Entre los galardonados destacan perfiles emblemáticos como:
- Antonio de Valdés, cronista deportivo con más de 45 años de experiencia
- Antonio Sierra Gutiérrez, líder en procesos industriales en Grupo Carso
- Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, referente en transformación digital bancaria
- Leonardo Kourchenko, periodista con más de 35 años en medios nacionales e internacionales
- Magda Zapata de la Cueva, primera mujer en dirigir L’Oréal Chile y promotora del desarrollo de EpiSkin, tecnología cosmética sin uso de animales
- Luis Rodrigo Mondragón Campero, impulsor del crecimiento de Grupo Herdez
- Fernando Olguín Molina, referente mundial en salud respiratoria y ambiental
- Rosa María del Ángel Núñez, investigadora del Cinvestav especialista en Flavivirus
- Arthur Edward John McCarthy Sandland, promotor del inglés y del turismo a través de The Anglo Mexican Foundation
- Jorge Guerrero Aguirre, director Médico Nacional del ISSSTE
Además, se reconoció a perfiles destacado en arquitectura, derecho, innovación empresarial y educación:
- Rossana Gutiérrez de Lubetsky, participante en proyectos icónicos como el U.S. Holocaust Memorial Museum
- Ivette Montero Rodríguez, fundadora del Centro Mexicano Pro Bono
- Juan Luis Carselle Alvarado, CIO de Estée Lauder para las Américas
- Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
- Carlos Mata Álvarez, empresario y presidente de Fundación PEPE
- Jesús Vázquez Estupiñán, exrector de la Universidad La Salle CDMX
- Arturo Graue Lozano, director nacional de Recursos Humanos de KPMG México y Centroamérica
Con esta ceremonia, La Salle reafirma su compromiso con la formación de Profesionales con Valor, capaces de impulsar una sociedad más justa, inclusiva e innovadora.