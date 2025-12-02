Durante la Cuarta Edición del Galardón Profesional con Valor, la Universidad La Salle reconoció a 17 egresadas y egresados por tener una trayectoria ejemplar y por su contribución al desarrollo del país.

La Salle celebra trayectorias que impulsan la innovación y el compromiso social

El galardón destaca a quienes se han convertido en agentes de cambio que transforman los retos en oportunidades para impactar positivamente en las comunidades. La distinción se otorgó en seis categorías que reflejan el amplio aporte de la comunidad de La Salle:

Iniciativa Privada

Administración Pública

Academia y Ciencia

Emprendimiento e Innovación

Responsabilidad Social

Deporte, Arte y Cultura

La universidad destacó que entre más de 90 mil alumnos de La Salle han dejado una huella profunda en la vida pública, el sector privado, la academia y la cultura de México.

Entre los galardonados destacan perfiles emblemáticos como:

Antonio de Valdés, cronista deportivo con más de 45 años de experiencia

Antonio Sierra Gutiérrez, líder en procesos industriales en Grupo Carso

Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, referente en transformación digital bancaria

Leonardo Kourchenko, periodista con más de 35 años en medios nacionales e internacionales

Magda Zapata de la Cueva, primera mujer en dirigir L’Oréal Chile y promotora del desarrollo de EpiSkin, tecnología cosmética sin uso de animales

Luis Rodrigo Mondragón Campero, impulsor del crecimiento de Grupo Herdez

Fernando Olguín Molina, referente mundial en salud respiratoria y ambiental

Rosa María del Ángel Núñez, investigadora del Cinvestav especialista en Flavivirus

Arthur Edward John McCarthy Sandland, promotor del inglés y del turismo a través de The Anglo Mexican Foundation

Jorge Guerrero Aguirre, director Médico Nacional del ISSSTE

Además, se reconoció a perfiles destacado en arquitectura, derecho, innovación empresarial y educación:

Rossana Gutiérrez de Lubetsky, participante en proyectos icónicos como el U.S. Holocaust Memorial Museum

Ivette Montero Rodríguez, fundadora del Centro Mexicano Pro Bono

Juan Luis Carselle Alvarado, CIO de Estée Lauder para las Américas

Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica

Carlos Mata Álvarez, empresario y presidente de Fundación PEPE

Jesús Vázquez Estupiñán, exrector de la Universidad La Salle CDMX

Arturo Graue Lozano, director nacional de Recursos Humanos de KPMG México y Centroamérica

Con esta ceremonia, La Salle reafirma su compromiso con la formación de Profesionales con Valor, capaces de impulsar una sociedad más justa, inclusiva e innovadora.