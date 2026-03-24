En las grandes ciudades del mundo, las movilizaciones sociales forman parte de la vida pública. Marchas, concentraciones o protestas suelen desarrollarse de forma pacífica, pero en ocasiones pueden generar situaciones inesperadas en el espacio público que afectan comercios, oficinas o edificios cercanos.

Unik Re recomienda asegurar negocios en zonas con protestas

En este contexto, especialistas del sector asegurador como Unik Re señalan que existen coberturas diseñadas para proteger inmuebles y negocios ante daños que puedan presentarse durante este tipo de eventos sociales. Aunque poco conocidas, estas soluciones forman parte de programas de protección patrimonial que empresas, comercios e instituciones públicas pueden integrar dentro de sus esquemas de aseguramiento.

Para Gerardo Velasco, presidente corporativo de Unik Re, este tipo de coberturas cobra especial relevancia para negocios ubicados en avenidas principales, zonas comerciales o corredores urbanos, donde con frecuencia se desarrollan concentraciones públicas.

“Cuando un negocio está en una zona con alta actividad urbana, es importante prever distintos escenarios. Estas coberturas permiten que, ante una situación extraordinaria en el entorno, los propietarios tengan la tranquilidad de contar con respaldo para seguir operando” Gerardo Velasco, presidente corporativo de Unik Re

De acuerdo con Unik Re, este tipo de protecciones forman parte de los esquemas de aseguramiento utilizados a nivel internacional para resguardar activos ante distintos escenarios de la vida urbana. Tan solo en Ciudad de México se registran cada año más de 2 mil movilizaciones sociales, mientras que Nueva York gestiona alrededor de 3 mil protestas y concentraciones públicas anualmente, lo que refleja la importancia de contar con herramientas financieras que permitan mantener continuidad y estabilidad en las operaciones