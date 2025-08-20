Uber Pet cumplió un año en México y lo celebra donando a refugios de animales en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y San Luis Potosí 60 mil pesos.
Además, otorgará créditos de viaje a quienes adopten mascotas mediante espacios afiliados a LomBom.
Con ello, Uber Pet busca traducir cada kilómetro recorrido en nuevas oportunidades para los animales rescatados.
Panorama de abandono animal en México
Uber Pet recordó que el 69.8 por ciento de los hogares en México tiene alguna mascota, lo que hace fundamental contar con alternativas de movilidad.
Sin embargo, diariamente cerca de mil 300 perros y gatos son abandonados, lo que refuerza la urgencia de apoyar a refugios y promover la adopción responsable.
Conoce “1,000 km de esperanza” de Uber Pet
Del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2025, Uber Pet realizará la campaña “1,000 km de esperanza”, que premiará a las familias que adopten a animales.
Esto, con créditos de viaje para alcanzar de manera colectiva mil kilómetros recorridos.
Cada adopción incluirá además un programa de bienestar canino de tres meses proporcionado por LomBom.