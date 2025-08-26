El 1 de septiembre habrán bloqueos transportistas CDMX para exigir subir las tarifas del transporte público, anunció la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT).

Los bloqueos transportistas CDMX se harán en los puntos de entrada de la ciudad y la hora será a partir de las 7:00 horas.

La principal demanda es subir el costo del pasaje a 12 pesos como tarifa básica o en su defecto, un bono de combustible de al menos 12 mil pesos a ocho mil transportistas de manera temporal.

Cabe recordar que dichos bloqueos coinciden con el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque ha aclarado que no habrá evento masivo sino hasta el 1 de octubre y coincide también con el regreso a clases.

Ante ello, los transportistas han adelantado disculpas a la población.

Bloqueos transportistas CDMX: insisten en subir el tarifa del pasaje

Estos bloqueos transportistas CDMX se suma a las protestas de inicios de agosto, finales de julio y otras fechas a fin de insistir subir la tarifa del pasaje.

Francisco Carrasco, vocero del FAT, dijo que decidieron emprender bloqueos de transportistas CDMX debido a que no han recibido respuesta ante su exigencia central por parte del gobierno de Clara Brugada.

Los transportistas del FAT aseguran que tienen estudios que justifican el incremento en el pasaje y uno de los elementos revisados es el incremento en el precio de la gasolina, ya que de 2020 a 2025 pasó de 18 a 24 pesos el litro y el diesel de 19 a 25 pesos el litro.

¿Subirá el pasaje a 16 pesos en el Edomex?

Cabe aclarar que aunque los transportistas de CDMX aseguran que en el Estado de México ya se aprobó el incremento de la tarifa de 12 a 16 pesos, el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, dijo que no hay cambios en la tarifa

En días pasado se vieron letreros en camiones de diversas rutas en el Edomex con la exigencia de subir el pasaje a 16 pesos, los cuales han quitado al paso de los días.

Queda la duda de si habrá incremento en el Estado de México y de si la presión de transportistas conseguirá hacerlo en CDMX.