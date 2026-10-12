Meli Espinoza protagoniza nueva polémica, tras difundirse video de la aspirante a la alcaldía de Tijuana por Morena recibiendo un masaje en su oficina.

El video de la aspirante y exsíndica de Tijuana generó diversas críticas no sólo por lo dicho mientras recibe el masaje, también porque contradice el discurso de austeridad de Morena.

Al momento, Meli Espinoza no ha explicado el video del masaje en su oficina, así como tampoco ha dado respuesta a las críticas.

Meli Espinoza: difunden video de la delegada del Bienestar recibiendo un masaje

En redes sociales circula un video de la aspirante a la alcaldía de Tijuana, Meli Espinoza, en donde se observa cómo una mujer, a quien identifica como “su amiga Yara” le da un masaje.

#CirculaEnRedes 📲Aspirante de Morena en Tijuana presume masaje tras "día de arduo trabajo"



María del Carmen "Meli" Espinoza, aspirante a la candidatura de Morena por el Ayuntamiento de Tijuana, compartió un momento de relajación mientras sostenía una reunión con adultos… pic.twitter.com/f03Qpi2DYP — xevt - xhvt (@xevtfm) October 12, 2026

Meli Espinoza está sentada en lo que parece ser su oficina o una dependencia gubernamental, “relajándose” y ya dándole sueño, como la misma morenista explica a la cámara.

La aspirante también mencionó que acaba de comerse un “pollito” con sus amigos del 3 de octubre, sin dar más detalles sobre la reunión.

Meli Espinoza aseguró que había llegado el momento de relajarse tras un largo día de trabajo, lo que desató fuertes críticas en contra de la morenista.

Tras viralizarse el video, en redes acusan que no sólo se estaba relajando en lo que sería una dependencia gubernamental, también presumió sus privilegios.

Difunden video de Meli Espinoza, aspirante de Morena en Tijuana, recibiendo masaje en su oficina (Meli Espinoza)

Lo que se sabe detrás del video de Meli Espinoza y el masaje en su oficina

De momento, Meli Espinoza no se ha pronunciado sobre el video que circula en redes sociales ni explicado la razón de recibir un masaje en la que sería su oficina.

Sin embargo, compartió las fotos que se tomó con “su amiga Yara” y el grupo 3 de octubre que había mencionado, que sería de adultos mayores acorde con su propia publicación.

Añadió que siguen visitando los hogares de Tijuana para llegar a cada una de las familias con su mensaje de unidad.