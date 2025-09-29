Un hombre de 64 años de edad, murió abandonado en las calles de Tamaulipas, luego de que pidió auxilio por maltratos y abusos de su hijo Jesús Ramón Cisneros Venegas.

Los medios locales en Tamaulipas reportaron la muerte de Ramón Cisneros en la colonia Ejido 20 de noviembre, luego de que fue abandonado en la sombra bajo unos árboles en el parque.

El 28 de septiembre se informó que un hombre en silla de ruedas cuyo nombre era Ramón Cisneros de 64 años de edad, murió en la vía pública en Ejido 20 de noviembre, Tamaulipas.

Según informes locales, el adulto mayor pidió auxilio en redes sociales un día antes de morir, acusando que su hijo lo maltrataba e ignoraba cuando le pedía ayuda para atender su salud.

Un mensaje mostrado en las redes sociales del fallecido, muestra que mandó un mensaje al medio local Expreso RGV exponiendo su situación médica para luego compartirlo de forma pública el 27 de septiembre por la noche.

“Sufro maltrato físico, emocional, abandono y amenazas por mi hijo. Me quitó la tarjeta del seguro, falta de atención médica urgente, no me quiere llevar al seguro social. Tengo presión alta, cardiopatía isquémica o una artería, batallo para respirar (Sic)”. Ramón Cisneros, hombre abandonado en Tamaulipas.

Mensaje que hombre en silla de ruedas mandó pidiendo auxilio. (Facebook/Ramon Cisneros )

Ante ello, algunos usuarios etiquetaron a un servicio voluntario de ambulancias que aseguran acudió a su ayuda en su domicilio.

Pese a que aún no se conoce el parte médico del hombre fallecido, se sabe que la mañana del 28 de septiembre, se encontraba en su silla de ruedas bajo la sombra de un árbol entre las calles Pedro Lara y Evaristo Ramos en Ejido 20 de noviembre.

Ramón Cisneros, hombre abandonado en silla de ruedas en Tamaulipas. (Facebook/Ramon Cisneros )

Fue ahí que un ciclista se percató de la presencia del señor en silla de ruedas junto con una bolsa de pañales y un teléfono celular, y procedió a llamar a las autoridades por el hallazgo del cuerpo.

Al lugar llegó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, pero no se ha compartido qué llevó a la muerte del adulto mayor en silla de ruedas que fue abandonado.