Francisco García Cabeza de Vaca respondió a los señalamientos hechos por AMLO durante su conferencia mañanera de ayer martes 2 de mayo, luego de comentar al respecto de los actos violentos que tienen lugar en Tamaulipas.

Fue a través de su cuenta personal de Twitter en donde el exgobernador de Tamaulipas compartió un video con su mensaje dirigido al mandatario nacional.

En él, Francisco García Cabeza de Vaca culpó a Morena de lo qué pasa en Tamaulipas.

Francisco García Cabeza de Vaca comparte dato de seguridad en Tamaulipas al termino de su mandato; “AMLO no se acordaba o no quería acordarse”

En la grabación, en respuesta a los señalamientos que le hizo AMLO, compartió un dato ya que, dijo, el presidente “no se acordaba o no quería acordarse” .

Indicó en su mensaje que cuando terminó su mandato al frente de Tamaulipas, la entidad se encontraba dentro de los 6 estados con mayor seguridad en México.

Esto, de acuerdo a propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública .

Mencionó que durante su gobierno, en Tamaulipas no se aplicó la estrategia de “abrazos y no balazos” , por el contrario, “no hubo tregua contra los violentos”.

Francisco García Cabeza de Vaca señaló que los resultados de dichas acciones “no sólo estuvieron a la vista de las y los tamaulipecos”, estuvieron a la vista de todo México.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas (Fotógrafo Especial / Fotógrafo Especial)

Francisco García Cabeza de Vaca culpa a Morena de los hechos violentos en Tamaulipas; “son cómplices”

Francisco García Cabeza de Vaca lanzó que el gobierno actual está plenamente consciente de lo que ocurre en Tamaulipas, ya que dichas acciones “no son producto de la casualidad”, sino que son acciones “producto de la complicidad” .

Por ello, acusó a Morena, partido que actualmente gobierna la entidad del norte de nuestro país.

“En aras de llegar al poder, entregaron lo más sagrado que tenemos después de la vida, nuestra libertad y nuestra seguridad”, dijo el exgobernador.

Refirió que quienes no “atajan” la violencia, “la dejan pasar”, tal y como hizo el gobierno de Morena con los hechos de violencia , “ustedes dejaron pasar los enfrentamientos entre grupos criminales”.

Pese a la orden de aprehensión en su contra, a Francisco García Cabeza de Vaca le ofrecieron trabajo en la Cámara de Senadores. (Cuartoscuro)

Francisco García Cabeza de Vaca señala que gobierno actual de Tamaulipas sí sabe quiénes son los grupos criminales que están en la entidad

Francisco García Cabeza de Vaca indicó que el gobierno del estado, respecto a la pregunta “¿de parte de quién?”, ellos “sí saben qué grupos criminales son”, toda vez que los acusó de pactar con ellos .

El exgobernador llamó a “dejar de seguir buscando culpables y señalar personas”, sólo porque dan a conocer lo que verdaderamente ocurre en Tamaulipas.

En cambio, sugirió al gobierno atender todas las denuncias que se han presentado en contra del propio gobernador morenista Américo Villareal “y sus cómplices” .

Ya que ellos “ son los verdaderos responsables ” de todo lo que acontece actualmente en Tamaulipas.

Va mi respuesta a la mención que esta mañana hizo el Presidente @lopezobrador_ sobre mi persona. pic.twitter.com/KpfDXjGvJF — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 2, 2023

¿Qué dijo AMLO de Francisco García Cabeza de Vaca respecto a los hechos en Tamaulipas?

Fue durante la conferencia de prensa mañanera del día de ayer, 2 de mayo, en donde el presidente AMLO habló al respecto de la situación de violencia que se vive en Tamaulipas , tras reportarse diversos bloqueos durante el pasado fin de semana.

Ante ello, aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) realizó diversos operativos de seguridad, en donde, acorde al mandatario, la situación estaba totalmente controlada .

Por esa razón, señaló que quienes aseguran que ahora existe más violencia en Tamaulipas, en comparación con el gobierno del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, sólo hacen “lanzadas políticas” contra el gobernador actual de la entidad, el morenista Américo Villarreal .

Y añadió que, en política, cuando suceden este tipo de situaciones que calificó de “atípicas”, se suele hacer la pregunta “¿de parte de quién?”.