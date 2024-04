Tras el asesinato de Noé Ramos, el Partido Acción Nacional (PAN) culpó a gobierno de Tamaulipas por quitarle a su escolta de seguridad.

Marko Cortés, dirigente del PAN, acusó al gobernador de la entidad, Américo Villarreal, de girar la instrucción para retirar la protección a Noé Ramos, pese a que había solicitado medidas de seguridad luego de que recibiera amenazas.

La mañana de este domingo 21 de abril se celebró una misa de cuerpo presente, en donde familiares, amigos y simpatizantes se reunieron en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe para despedir al candidato.

La dirigencia nacional del PAN señaló como culpables del asesinato de Noé Ramos al gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal.

Marko Cortés señaló que el candidato, quien buscaba la reelección en El Mante, ya contaba con un equipo de escoltas, sin embargo, le fue retirado sin ninguna explicación.

Se trata de medidas de seguridad que le fueron reiteradas a Noé Ramos en mayo de 2023, mismas que había solicitado meses antes, a finales de 2022 .

Esto debido a que como alcalde fue víctima de amenazas por parte de integrantes del crimen organizado, durante la celebración de un evento público.

Debido a esto el ex presidente municipal de El Mante había acudido ante el mismo Congreso local, con la finalidad de solicitar al ejecutivo estatal una escolta de seguridad, no obstante, su petición no fue atendida.

Marko Cortés insistió en sus señalamientos contra Américo Villarreal, acusando que “tarde que temprano va a pagar por esta responsabilidad”, pues reiteró que el mandatario es el responsable de eliminar la protección a Noé Ramos.

Despiden con misa de cuerpo presente a Noé Ramos, candidato del PAN que buscaba la alcaldía en El Mante

Cerca de las 10:00 de la mañana familiares, amigos y simpatizantes de reunieron en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en El Mante, en donde se ofició una misa de cuerpo presente para despedir a Noé Ramos.

A las afueras del recinto ciudadanos se dieron cita con playeras que formaban parte de la campaña del candidato, para darle el último adiós.

La misa fue celebrada por los sacerdotes Roberto Rodríguez Valencia e Ignacio Mendiola, quienes brindaron unas palabras a los presentes.

Posteriormente, el cuerpo de Noé Ramos fue trasladado hasta la plaza municipal de la ciudad, en donde acompañados de mariachis sus seguidores le rindieron un homenaje.

