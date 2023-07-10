El gobierno de Sonora, liderado por Alfonso Durazo, está logrando consolidarse como clúster para la licuefacción de gas natural.

Ello gracias al desarrollo de dos plantas dirigidas a este tipo de actividad, las cuales están ubicadas dentro de la demarcación del norte:

La planta para la licuefacción de gas natural en Puerto Libertad La planta para la licuefacción de gas natural en Guaymas

Según Alfonso Durazo, cuando ambas infraestructuras estén en operaciones reales, Sonora, además de ser clúster del sector confirmará que el estado navega sin interrupciones por la ruta del progreso .

En paralelo al interés que el Plan de Sonora de Energía Sostenible adquirirá internacionalmente.

Gobierno de Alfonso Durazo hace a Sonora clúster para la licuefacción de gas natural

La administración estatal de Alfonso Durazo ha logrado levantar dos plantas para la licuefacción de gas natural en Sonora.

Y esto hace que el trabajo de toda la población posicione a la demarcación como un referente de las energías limpias , siendo los principales pilares del proyecto:

Un financiamiento federal de entre 14 y 18 millones de dólares para una edificación

La ubicación de Sonora en la frontera y dentro del mapa de los gases naturales

“Esto va a consolidar a Sonora como un clúster para la licuefacción de gas natural”, anticipó Alfonso Durazo sumamente esperanzado de los resultados futuros.