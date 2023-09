Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acordaron un aumento al subsidio de electricidad para que el recibo de luz resulte más barato durante el verano.

Alfonso Durazo calificó este acuerdo entre Sonora y la CFE como un hecho histórico, pues llevan más de 15 años solicitando un aumento en el rango de consumo para la tarifa eléctrica.

Alfonso Durazo detalló que el acuerdo consiste en que el rango de 0 a 300 kilowatts tendrá un costo de 0.727 pesos y contempla que pueda incrementar hasta mil 200 kilowatts con el mismo precio.

Hay un segundo rango de intermedio superior que pasa de mil 200 kilowatts a dos mil 500 kilowatts que quedaría en un costo de 0.91 pesos , cuando el costo era de 2.21 pesos.

Ello significa que el subsidio se duplica al pasar de 590 millones de pesos a mil 200 millones de pesos.

“Les adelanto que un estimado es que el monto del subsidio va a pasar de 590 millones de pesos que tenemos en este momento a mil 200 millones, es decir se va a duplicar el subsidio, para que vean el impacto que tiene en un presupuesto del gobierno del estado, imagínense asumir un compromiso de mil 200 millones de pesos resulta imposible, por eso no me canso yo de agradecer el respaldo del presidente López Obrador, porque sin el respaldo del gobierno federal, pues obviamente conseguir esta respuesta no sería posible”

Alfonso Durazo. Gobernador Sonora