México.- La necropsia practicada por médicos legistas de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) confirmó que los presuntos secuestradores que fueron capturados vivos y más tarde aparecieron muertos luego de un enfrentamiento con policías ocurrido el pasado viernes 14, fueron ejecutados y recibieron el tiro de gracia.

Según publica el semanario Proceso, un diario local que tuvo acceso a la necropsia informó que los cuerpos de la bailarina Sagrario Negrete Marín y el mesero Daniel Tadeo de la Cruz Martínez, presentaban por lo menos ocho impactos de arma de fuego calibre 9 mm.

Detalló que la mujer recibió balazos en el lado derecho de su rostro, pómulo, boca, mejilla y uno más en la frente que le provocó destrucción de la masa encefálica.

En el caso de Daniel Tadeo, quien trabajaba en el bar ?La Doña? donde Sagrario era bailarina, recibió impactos de arma de fuego en la espalda, costilla derecha y cabeza.

Estos resultados contradicen la versión difundida por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que sostiene que los dos jóvenes murieron por sus heridas durante el traslado a un hospital, luego de ser arrestados.

Tras los hechos ocurridos el pasado 14 de agosto de 2015 fue detenida Virginia García Gervasio, única sobreviviente del grupo de presuntos plagiarios, quien durante su declaración ante las autoridades reiteró que trabajaba como mesera en el bar ?La Doña? y que, junto con Sagrario, fueron contratadas por los hermanos Almeida para irse de fiesta, a la que se les unió el mesero Daniel Tadeo.

García Gervasio, quien se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), también rechazó haber disparado contra los policías que perdieron la vida.

Con información de Proceso.