La política de desarrollo económico impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona consolida a San Luis Potosí como un referente en la industria automotriz, mediante la atracción de inversiones, la ampliación de infraestructura y el impulso a sectores especializados en manufactura avanzada.

De acuerdo con información de la Industria Nacional de Autopartes (INA), durante el periodo de enero a agosto de 2026, la entidad registró un crecimiento anual del 10.1 por ciento en la producción de autopartes, superando a entidades como Guanajuato y Aguascalientes, y ubicándose entre los cinco estados con mayor incremento nacional en este indicador.

Producción de autopartes en San Luis Potosí (cortesía )

Manufactura avanzada y fortalecimiento de proveedores locales

El reporte señala que San Luis Potosí, junto con Guanajuato y Querétaro, ha captado inversiones en plataformas de manufactura avanzada destinadas al desarrollo de componentes de alta tecnología, particularmente en electrónica de alta potencia y partes eléctricas. Al respecto, el director general de la INA, Gabriel Padilla Maya, destacó las oportunidades de expansión industrial que ofrece la región.

Producción de autopartes en San Luis Potosí (cortesía )

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, señaló que estas cifras reflejan las condiciones de competitividad del estado y la labor institucional para generar nuevas oportunidades de inversión, así como el fortalecimiento y crecimiento de las empresas proveedoras locales.