La industria manufacturera de San Luis Potosí volvió a destacar en el panorama nacional al registrar un crecimiento anual del 5.5% durante agosto, ubicándose en el quinto lugar del país, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del INEGI, gracias al apoyo de Ricardo Gallardo Cardona.

Industria manufacturera potosina registra crecimiento de 5.5%

El INEGI dio a conocer que San Luis Potosí se mantiene por debajo de Michoacán, Tabasco, Hidalgo y Sonora al registrar un crecimiento anual del 5.5%.

San Luis Potosí se coloca en el top 5 nacional por crecimiento manufacturero (Cortesía)

Asimismo, se detalló que la construcción y la industria potosinas también tuvieron incrementos importantes, del 11.9% y 4.8%, respectivamente. Mientras que la minería disminuyó un 1.6%, al igual que la generación y transmisión de energía el cual disminuyó un 13.5%.

Con estos resultados, el gobierno de San Luis Potosí reafirma su compromiso por mantener un estado con inversiones en sectores estratégicos como el automotriz, el turismo y la infraestructura.