San Luis Potosí se mantiene por debajo del promedio nacional en violencia letal, según el Índice de Violencia y Pacificación de México Evalúa. Entre enero y julio de este año se registraron 568 delitos de este tipo, colocándolo entre los diez estados con menor incidencia.

Metodología de la medición

El estudio toma en cuenta datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Consejo Nacional de Población. El cálculo de violencia letal incluye homicidios dolosos, culposos, feminicidios y desapariciones.

Tendencia a la baja

De 2024 a 2025, la entidad redujo su tasa de violencia letal de 20.9 a 19.1 por cada cien mil habitantes. Esta disminución refleja una tendencia constante a la baja en los últimos años.

Comparativa nacional

Con este resultado, San Luis Potosí pasó del lugar 25 al 26 en el ranking de violencia. Los estados más violentos fueron Baja California, Sinaloa y Morelos, con tasas de 87.5, 79.6 y 69.5 por cada cien mil habitantes, respectivamente