Durante un video en vivo, usuarios terminaron albureando al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena de 51 años de edad sin que él se percatara de lo que había ocurrido.

Usuarios alburean al gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, con “saluda a Abraham Selano”

El pasado 20 de octubre y como cada lunes, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, comenzó a hacer una transmisión en vivo en sus redes sociales; sin embargo, no contaba con que los usuarios que seguían su contenido terminarían albureándolo.

Pues durante un momento, Joaquín Díaz Mena comenzó a leer los comentarios que los seguidores enviaban y, mientras mandaba saludos y agradecía por quienes estaban viendo su en vivo, el gobernador de Yucatán leyó una petición de saludo:

“Saluda a Abraham Selano. Siempre ve tus live, nos dice. ¡Muchísimas gracias, gracias Abraham, te mandamos saludos!” Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán

¡Saludos Abraham Selano! pic.twitter.com/WsNbq9ut6H — Diputados Out of Context (@DiputadosOut) October 21, 2025

El saludo en vivo del gobernador resultó ser un albur que alguno de los usuarios había mandado con la esperanza de que fuera leída en vivo y en voz alta, algo que sucedió y provocó la risa de miles de usuarios que seguían la transmisión.

Y como era de esperarse, el clip en donde Joaquín Díaz Mena es albureado sin darse cuenta, ya se hizo viral en redes sociales como X, TikTok, Facebook e Instagram; aunque también desató comentarios sobre la falta de control y gestión de las redes sociales del gobernador de Yucatán.

Por lo que muchos han interpretado este momento de albur hacia el gobernador de Yucatán no solo como una falta de respeto, sino también un descuido del personal encargado de las transmisiones en vivo de Joaquín Díaz Mena que lleva a cabo cada semana con el objetivo de dar información sobre sus acciones de gobierno.