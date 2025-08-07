Ruth González planteó reactivar la Reunión Interparlamentaria México-Canadá durante la visita de la ministra Anita Anand.

Esto, al considerar fundamental fortalecer el diálogo legislativo ante la próxima revisión del T-MEC y avanzar hacia una región más justa, competitiva y soberana.

Ruth González reconoce liderazgo de Anita Anand en política exterior

Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Ruth González destacó la labor de la ministra Anita Anand como ejemplo de equidad de género.

Asimismo, reconoció su liderazgo como una inspiración para que más mujeres transformen la política exterior regional.

Ruth González también elogió al embajador Cameron MacKay por su sensibilidad política y profesionalismo

Canadá reafirma compromiso con la relación bilateral

Anita Anand reafirmó que Canadá es aliado de México y respaldó la propuesta de mayor colaboración desde todos los niveles.

Igualmente, agradeció el compromiso del Senado mexicano para fortalecer la democracia y construir una visión compartida para América del Norte.

Finalmente, Ruth González expresó confianza en que, con el respaldo de la ministra, la reunión interparlamentaria pueda celebrarse antes de que finalice el año.