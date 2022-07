El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, firmó un convenio con el gobierno federal para protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Se trata de la Firma de Convenio de Coordinación y Cooperación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas .

Este acuerdo se realizó en conjunto con las autoridades federales y con la participación de los siguientes funcionarios públicos:

Por su parte, Alejandro Encinas destacó la importancia de este convenio, el cual dijo que fortalecerá las acciones conjuntas que deban emprender el gobierno estatal y el federal.

Estas acciones podrían ser a nivel de capacidades institucionales como de actividades preventivas que sirvan para garantizar el respeto a dos derechos fundamentales:

Además, Alejandro Encinas señaló que confía en las capacidades del gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha, y se comprometió a acompañar dichos esfuerzos en pro de los periodistas y defensores de derechos humanos.

“Aquí no solamente confiamos en las capacidades que está desarrollando el Gobierno de Sinaloa, sino nos comprometemos a acompañar estos esfuerzos, con los periodistas, con sus organizaciones, con los concesionarios, que es muy importante que los concesionarios, los propietarios de los medios, nos ayuden también a ir dando las garantías para el desarrollo pleno de la actividad periodística, que tiene que ver desde el cumplimiento de las responsabilidades laborales con quienes ejercen el periodismo, pero fundamentalmente con las actividades que de manera conjunta podamos desarrollar para garantizar el ejercicio de la labor periodística y de defensa de los derechos humanos”.

Por otra parte, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, resaltó que además de la firma de este convenio, recientemente se creó el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Por lo que Rubén Rocha refrendó su compromiso para mantener una estrecha coordinación con las autoridades federales así como una sinergia respetuosa con los comunicadores.

“Vamos a coordinarnos muy bien, queremos servir. No nos vamos a meter en los temas que es parte de la autonomía de este instituto. Vamos a tratar de, yo les aseguro, les reitero, adelante de Alejandro Encinas, que es mi gran amigo y que respeto mucho, que no voy a tener desaciertos por las críticas que vengan de su parte. No esperen nada a cambio que sea negativo de mi comportamiento”.

Rubén Rocha