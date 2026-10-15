El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezaron el Foro Estatal “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, con el objetivo de analizar el uso de celulares, tabletas y otras tecnologías en los planteles educativos.

El encuentro busca construir propuestas para proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, fortalecer el aprendizaje y promover entornos escolares seguros, con la participación de las comunidades educativas de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Durante el foro, el mandatario estatal destacó la importancia de establecer criterios claros para el uso de la tecnología en las aulas, a fin de favorecer la concentración, la convivencia y el aprovechamiento académico, sin dejar de reconocer los beneficios de las herramientas digitales para la enseñanza.

San Luis Potosí analiza el uso de dispositivos digitales en las aulas. (Cortesía)

Ricardo Gallardo impulsa propuestas para regular el uso de celulares en las aulas

El gobernador señaló que el foro permitirá integrar las opiniones de alumnas y alumnos, madres y padres de familia, maestras y maestros, así como de investigadoras, investigadores y representantes de la comunidad académica de las cuatro regiones del estado.

El propósito es identificar los principales retos para implementar medidas relacionadas con el uso de dispositivos digitales personales y elaborar propuestas que respondan a las necesidades de las comunidades escolares.

En la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), las 32 entidades federativas aprobaron el Acuerdo Nacional para garantizar los derechos de las y los estudiantes en su interacción con dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje.

El acuerdo contempla disposiciones diferenciadas para los niveles de educación básica, media superior y superior, además de asambleas informativas y de sensibilización antes de su implementación.

San Luis Potosí analiza el uso de dispositivos digitales en las aulas. (Cortesía)

San Luis Potosí busca fortalecer la prevención de riesgos digitales en escuelas

Ricardo Gallardo indicó que estas acciones se complementan con los programas estatales de prevención escolar, que abordan los riesgos digitales, el uso responsable de las redes sociales y la prevención del acoso y las violencias.

El mandatario reiteró el compromiso de su administración con la protección de la comunidad estudiantil y la construcción de espacios educativos seguros e inclusivos, enfocados en el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Con este foro, el Gobierno de San Luis Potosí busca abrir un espacio de diálogo sobre los desafíos que representa el uso de dispositivos digitales en el ámbito educativo y promover criterios que contribuyan al aprendizaje y al bienestar de las y los estudiantes.