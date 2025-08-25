Ricardo Gallardo otorgó la preliberación a 328 personas del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, incluyendo 28 mujeres y 300 hombres, como parte de su política de reinserción social sin límites, reafirmando su compromiso de construir un Estado con justicia social y oportunidades para todos.

Segundas oportunidades y reintegración

El gobernador Ricardo Gallardo destacó la importancia de brindar segundas oportunidades, permitiendo que las personas se reintegren a la sociedad. Los beneficiarios contarán con apoyo laboral y financiero, incluyendo bolsas de trabajo y respaldo del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide).

Coordinación institucional

Esta política se implementó gracias a la colaboración del Poder Judicial, la Defensoría Pública, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, garantizando las condiciones jurídicas y sociales necesarias para una reinserción efectiva y segura.

Mejoras en infraestructura penitenciaria

En el penal de La Pila se han modernizado instalaciones con módulos de identificación, celdas separadas por género, circuito cerrado de cámaras, consultorio médico y sistemas de control avanzados, asegurando un entorno adecuado para los procesos de ingreso y liberación de los internos.