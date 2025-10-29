Elementos de Protección Civil de Quintana Roo evacuaron el Hotel Barceló Riviera Maya debido a la caída del techo de su lobby.

De momento, la cadena dueña del Hotel Barceló Riviera Maya no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con la caída del techo que tuvo lugar el sábado 25 de octubre.

Tras lo ocurrido, elementos de Protección Civil y Bomberos de Quintana Roo acudieron al Hotel Barceló Riviera Maya para revisar el área y establecer medidas para garantizar la seguridad.

¿Qué pasó en el Hotel Barceló Riviera Maya? Caída del techo provocó evacuación

Alrededor de las 17:00 horas, parte del techo del lobby del Hotel Barceló Riviera Maya colapsó; aunque no se ha confirmado que esté relacionado, el área del lobby se encontraba en mantenimiento.

Sin embargo, los trabajadores de dicha reconstrucción habían parado labores al menos 3 horas antes, razón por la cual no había personal en el área de 15 por 40 metros que se cayó en el Hotel Barceló Riviera Maya.

Asimismo, se descartó que la caída del techo dejara personas heridas en el Hotel Barceló Riviera Maya; sin embargo, Protección Civil realizó la respectiva evacuación en las zonas de riesgo.

De igual manera, se revisó la estructura del Hotel Barceló Riviera Maya para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de sus visitantes.