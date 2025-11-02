El muelle Punta Langosta en la isla de Cozumel recibió con orgullo al majestuoso Buque Escuela “Cuauhtémoc”, emblema de la Armada de México.

La embarcación, conocida como “El Caballero de los Mares”, forma parte de las actividades de instrucción naval para los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

“El Caballero de los Mares” fortalece lazos entre Cozumel y la Armada de México

Durante la ceremonia de bienvenida, autoridades locales y representantes de la Secretaría de Marina destacaron el valor simbólico y formativo de esta travesía, que representa el compromiso de México con la paz, la diplomacia y la cooperación internacional.

La presencia del buque en Cozumel reafirma los lazos históricos entre la isla y la Armada, así como el reconocimiento al esfuerzo y disciplina de sus tripulantes.

Con más de cuatro décadas de servicio, el Buque Escuela “Cuauhtémoc” ha recorrido más de 60 países, promoviendo el nombre de México y sus valores de honor, deber y lealtad en los mares del mundo.

En cada escala, su tripulación participa en actos culturales y diplomáticos que fortalecen la imagen de nuestro país ante otras naciones.

Durante su estancia en Cozumel, el público podrá admirar de cerca esta emblemática embarcación y conocer más sobre la formación de los futuros oficiales navales, orgullo de la Armada de México.