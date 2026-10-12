La Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó que una zorra localizada en Cancún dio positivo a rabia, por lo que se emitió una alerta para localizar a quienes pudieron tener contacto con el animal.

A través de redes sociales, la dependencia estatal de salud señaló que la zorra fue vista el sábado 3 de octubre en el estacionamiento de la Bodega Aurrera, ubicada sobre la avenida Kabah, en Cancún.

Dado que en los videos se muestra a la zorra rodeada de mucha gente, la Secretaría de Salud emitió una alerta ante la posibilidad de que haya podido contagiar de rabia a personas o mascotas.

Cancún: alertan por zorra con rabia y buscan a quienes tuvieron contacto con ella (Redes sociales)

Buscan en Cancún a personas que tuvieron contacto con una zorra con rabia

Autoridades de Salud de Quintana Roo buscan a personas que pudieron haber tenido contacto con una zorra con el virus de la rabia, que rondaba por la Bodega Aurrera de Kabah, en Cancún.

La zorra fue vista el pasado 3 de octubre, mismo día que le ocasionó un rasguño a una niña. La menor fue atendida de manera inmediata y recibió la vacuna antirrábica como medida preventiva.

Como parte del protocolo, la zorra fue capturada por el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (IBANQROO) y trasladada al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis.

Debido a que se requerían estudios especializados, el ejemplar fue sometido a eutanasia y sus muestras se enviaron al Laboratorio Estatal de Salud Pública, donde se confirmó la presencia rabia.

Las autoridades pidieron a quienes hayan tenido contacto físico con la zorra, así como a las personas cuyas mascotas pudieron interactuar con ella, comunicarse al:

911

998 888 6640

La dependencia precisó que no hay registro de casos de rabia en humanos en Quintana Roo, pero recomendó evitar tocar, capturar o manipular animales silvestres y reportar su presencia en zonas urbanas.