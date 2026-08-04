Xóchitl María Estrada Ornelas es la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Nayarit, organismo encargado de coordinar las políticas públicas para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia en la entidad. Desde este cargo participa en la implementación de estrategias de protección, prevención y coordinación entre instituciones estatales y municipales.

¿Quién es Xóchitl María Estrada Ornelas?

Xóchil María Estrada Ornelas es una servidora pública mexicana que se desempeña como secretaria ejecutiva del SIPINNA Nayarit. Su labor consiste en coordinar acciones entre dependencias gubernamentales, municipios y organismos civiles para promover y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado.

Como titular del organismo, representa al SIPINNA Nayarit en eventos institucionales, sesiones de trabajo y la firma de convenios de colaboración con otras instituciones públicas para fortalecer las políticas de protección de la infancia.

¿Qué edad tiene Xóchitl María Estrada Ornelas?

No existe información pública que confirme la fecha de nacimiento o la edad de Xóchitl María Estrada Ornelas.

¿Xóchitl María Estrada Ornelas tiene hijos?

La secretaria ejecutiva del SIPINNA, Xóchil María Estrada Ornelas ha mantenido su via personal fuera del ámbito público, por lo tanto, se desconocen datos sobre su familia.

¿Qué estudios tiene Xóchitl María Estrada Ornelas?

En cuanto a su formación, no existe información pública sobre la formación académica o los estudios profesionales de la secretaria ejecutiva del SIPINNA, Xóchil María Estrada Ornelas.

¿En qué ha trabajado Xóchitl María Estrada Ornelas?

La trayectoria pública conocida de Xóchitl María Estrada Ornelas está vinculada a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Nayarit.

Entre los cargos públicos identificados se encuentra:

2025-presente: Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Nayarit.

Desde este cargo ha participado en la reinstalación de sistemas municipales del SIPINNA, así como en la promoción de convenios de colaboración con organismos como el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) para impulsar acciones en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes.