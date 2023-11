Tras la muerte de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, Néstor Rivera López será su relevo dentro del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes (TEEA); aquí te decimos quién es este funcionario.

El Tribunal de Aguascalientes designó a Néstor Rivera López como secretario general en funciones de magistrado después de que Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja Dorian Daniel Nieves fueron hallados muertos y con manchas de sangre el 14 de noviembre en su domicilio.

Durante el nombramiento hecho el 18 de noviembre, Héctor Salvador Hernández Gallegos, presidente del Tribunal de Aguascalientes, habló sobre el trabajo de le Jesús Ociel Baena y, en ese sentido, reconoció:

“La importante labor realizada por le magistrade, Jesús Ociel Baena Saucedo, tanto durante el ejercicio de la magistratura como anteriormente en la Secretaría General de Acuerdos dado su compromiso institucional y el apego a todos los principios que rigen a la función electoral” Tribunal de Aguascalientes

Por otro lado, también se destacó “el profesionalismo e integridad con los que siempre se ha conducido Néstor Enrique Rivera López, quien a partir de hoy ejerce el cargo de la magistratura integrante del pleno del Tribunal Electoral del estado”.

Protesta por muerte de Jesús Ociel Baena Saucedo en Toluca (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Él es Néstor Rivera López, relevo de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo en el Tribunal de Aguascalientes

Néstor Rivera López tomó protesta en el Senado de la República como relevo de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo en el Tribunal de Aguascalientes; el funcionario se desempeñaba como secretario jurídico de la institución.

El nuevo magistrado del Tribunal de Aguascalientes cursó una Licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana de Aguascalientes. No obstante, estos son los cargos en los que se ha desempeñado:

Presidente del Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes

Asesor de Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes

Subdelegado local del Instituto Nacional de Migración

Secretario jurídico del Tribunal Electoral de Aguascalientes

Fiscalía de Aguascalientes señala a pareja de Jesús Ociel Baena Saucedo por su muerte; familia de le magistrade rechaza versión

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes señaló a la pareja de Jesús Ociel Baena Saucedo como el responsable de la muerte de le magistrade, la cual habría sido provocada con una navaja de afeitar, según las autoridades.

“El cuerpo del magistrade tiene 20 heridas, una mortal en la yugular, y su pareja presenta heridas en los dedos que son provocadas. de acuerdo a los peritos, precisamente por la utilización de la navaja (…) es utilizada como instrumento de agresión” Fiscalía de Aguascalientes

“No hay ninguna información científica que nos permita establecer que alguien más ingresó, las únicas dos personas que se encontraban en la finca son ellos dos”, aseguró el fiscal.

“En este lapso de tiempo ninguna otra persona vemos que ingresó, pero también estamos analizando y se ha analizado que hayan ingresado previo a que ellos llegaran y no hay ninguna información científica que nos permita establecer que alguien más ingresó. Las únicas dos personas que se encontraban en la finca son ellos dos” Fiscalía de Aguascalientes

Sin embargo, esta versión fue rechazada por Juan Baena, padre de le magistrade, debido a algunas “inconsistencias” en la investigación, y explicó los detalles del caso en entrevista con Azucena Uresti:

“Le platico, una de las principales es que dice ‘Las dos personas eran izquierdas en su forma de actuar’ y no es cierto, mi hijo nunca usó esa mano como la principal, sino que era diestro” Juan Baena

“Una de ellas es que mi hijo era diestro, no zurdo, nos deja con mucha duda donde dicen que no hay una tercera persona, pero no hay video del interior de la casa”, explicó Juan Baena.