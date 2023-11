El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Aguascalientes, Manuel Alonso García, aseguró que la institución concuerda con la versión de la fiscalía estatal y resaltó que las cámaras no revelan a un “tercer actor” en la muerte de Ociel Baena.

En entrevista para Me lo dijo Adela, el titular de la SSP Aguascalientes compartió que acudió personalmente al domicilio del magistrade como uno de los primeros respondientes y entrevistó a la empleada de limpieza que denunció los hechos.

Asimismo, compartió que la mujer compartió que arribó a la casa y abrió la puerta con la llave que le fue entregada para realizar sus labores, con lo que se corroboró que la entrada no estaba forzada, aseguró García.

El titular de la SSP Aguascalientes aseguró que personalmente revisó la cámara que da a la entrada de la casa de le magistrade Ociel Baena e identificó que en ningún momento hubo un “tercer actor” relacionado con la muerte del magistrade.

Resaltó que la SSP Aguascalientes como primer respondiente verificó que no hubiera una violación en el ligar del hallazgo de los cuerpos de Ociel Baena y Dorian Daniel Nieves.

Asimismo, compartió que se realizó un levantamiento de 24 horas previas a la llegada de Ociel Baena y su pareja durante la madrugada del lunes 13 de noviembre.

En esa revisó, se verificó que “en ningún momento hay un tercer actor” con Jesús Ociel Baena Saucedo y Dorian Daniel Nieves en su trayecto del aeropuerto hasta el domicilio.

“Nosotros como primer respondiente lo que verificamos es que no hubiera una violación o cualquier situación en relación con el lugar del hallazgo, principalmente porque quien hace el hallazgo de los cuerpos es la persona que les ayudaba en el servicio doméstico en la casa…Tengo 30 años de experiencia en temas de seguridad. Lo que nos daba mucha servidumbre de que no haya habido un homicidio doloso con la participación de una tercera persona era no encontrar el domicilio violado…La casa no se encontró violentada, yo vi el video horas antes de que llegaran…eso te lo digo con toda la responsabilidad, siempre fueron dos personas y era lo importante, identificar que no hubiera un tercer actor y en eso personalmente yo vi la cámara y en ningún momento hay un tercer actor”

Manuel Alonso García, titular de la SSP Aguascalientes