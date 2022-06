Junio es mes del Orgullo y por lo tanto las dudas sobre la población LGBT se disparan, una de ellas ¿Qué es una persona no binaria?

Ya es más común escuchar que una persona se defina como no binaria, y es que los famosos también se han hecho partícipes de incluir este género como Elliot Page.

Elliot Page portó una flor verde en la Met Gala 2021 (ANGELA WEISS / AFP)

Pero ¿Qué es una persona no binaria? Te explicamos a qué se refiere alguien cuando se define con este género que también ondea la bandera LGBT.

Persona no binaria ¿Qué es?

Seguramente has escuchado de una persona no binaria o bien, aquellas que piden ser nombradas con el pronombre neutro de la ‘e’, es decir, elle y no él o ella.

Ahora que los tienes identificados, te explicamos qué es una persona no binaria.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) define a una persona no binaria como aquella que no se identifica como mujer u hombre, como normalmente lo dicta la sociedad.

Persona no binaria. (RODNAE Productions / Pexels)

Es decir, una persona no binaria tiene una identidad de género que no entra dentro de los cánones de lo que es femenino y lo que es masculino.

El Tec de Monterrey define a una persona no binaria como “individuos que fluyen entre los masculino y femenino, se identifican con ambos o no se identifican con ninguno”.

Sin embargo, cabe destacar que una persona no binaria no se define solamente por su vestimenta, sino como quien no se encasilla en ninguno de los dos géneros en ningún aspecto.

“Las personas estamos inmersas a un sistema binario sexo-género donde solo hay dos opciones: hombre o mujer, mismo que el sistema nos hace acoplarlos”. Teresa Salgado, psicoterapeuta.

Pronombre para una persona no binaria

Al ser una persona no binaria y ser alguien que no se identifica con lo femenino ni lo masculino, tampoco permite ser llamada con el pronombre usado para estos géneros.

Persona no binaria (Twitter @EugeniaDureTDF)

Por consiguiente, las personas no binarias han pedido se les llame con su propio pronombre el cual es el neutro de la ‘e’.

Seguramente has oído de famosas como Regina Blandón que al momento de referirse a un público incluyen ‘elle’, pues este es el pronombre que las personas no binarias quieren.

Aunque este tipo de lenguaje inclusivo para personas no binarias no ha sido aprobado por la RAE, activistas de la población LGBT están en busca de ser incluidos y así obtener su derecho a la identidad.