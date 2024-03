“No es un tema de cero tolerancia, sino de regulación”, dice @amadosguzman *Problema que también permanece en el Centro Histórico *”Sigue siendo una de las cosas de las que más se queja el turismo” El ruido de las bandas en las playas no es un tema de cero tolerancia, sino de regulación, pues todo el mundo tiene derecho a trabajar, señaló el director general de Grupo Petroil, Amado Guzmán Reynaud. Dijo que esta situación no solo permanece en la zona hotelera, sino también en el Centro Histórico, por lo que mencionó que sigue siendo una de las cosas de las que más se queja el turismo. “Claro, hay turismo que también viene a fiesta y a divertirse y eso no tiene nada de malo, Mazatlán es un destino también de Carnaval, de fiesta y de alegría, pero pues eso no lo vas a tener tú afuera de casa”, expresó. Asimismo, comentó que para regularizar esta situación debe de haber zonas y horarios, ya que muchos hoteleros y comercios están sintiendo el impacto de la negativa de los turistas a volver a visitar este puerto. ¿Debería regularse el ruido bandas y pulmonías? #IP