Empresarios y dueños de cadenas hoteleras pidieron que se prohíba la música de banda en las playas de Mazatlán, Sinaloa; a continuación te contamos lo que sabemos del caso.

En redes sociales circulan videos de diferentes empresarios y dueños de complejos turísticos en Mazatlán, quienes crearon la “Alianza Antiruido”, con la que presionan para prohibir que las bandas toquen en las playas.

La solicitud se daría con el objetivo de complacer a los turistas extranjeros, quienes se han quejado por no poder descansar en las playas de sus hoteles, debido a la música de banda que se toca.

No obstante, la situación ha generado gran controversia, pues los mexicanos acusan a los extranjeros de querer terminar con la cultura de México para imponer sus gustos.

Cabe destacar que este caso se da a unos días de que una extranjera que reside en la Ciudad de México (CDMX) pidió que no les dieran dinero a los organilleros para que no tocaran en los diferentes sitios de la capital.

El controversial hecho se suscita luego de que se difundió una fotografía en donde el hotel Camino al Mar informó la prohibición a los turistas de contratar música de banda en la playa concesionada a su complejo turístico.

“Se les recuerda que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa frente al condominio Camino al Mar concesionada al condominio”, se lee en el letrero expuesto.

Además de que, hace unos días, se difundió el video en donde se detiene un concierto de guitarra en la terraza del hotel Double Three By Hilton, debido a la interpretación de una banda norteña.

Posterior a estos hechos, se posicionaron Ben Berdejo, gerente de Double Three By Hilton de Zona Dorada, y Ernesto Coppel Kelly, presidente del consejo de administración de hoteles Pueblo Bonito, pronunciándose en contra de la música de banda.

En los videos aseguran que el ruido que generan las bandas musicales en Mazatlán, en la playa, antros o transporte, ha causado la molestia de los turistas, quienes advirtieron que no regresarán al destino turístico porque no pueden “descansar”.

“A mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas. No dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas, de cientos de turistas americanos que me dicen, no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa”.

Ernesto Coppel