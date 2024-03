¿En qué hoteles de Mazatlán ya no se escuchará banda? Se dio a conocer que algunos recintos han tomado medidas ante el ruido e incidentes ocasionados en las playas de Sinaloa.

De acuerdo con los directivos de los hoteles, las tradicionales agrupaciones musicales están atentando contra los propósitos de miles de turistas que buscan descansar en el puerto.

Por ende, es importante combatir del ruido que la banda sinaloense provoca a lo largo de los destinos, y como consecuencia, en los hoteles donde se hospedan los visitantes.

Dicho esto, te compartimos el listado de lo recintos que están tomando medidas para prohibir la música de banda en las playas de Mazatlán, o al menos, alrededor de sus instalaciones.

En algunos hoteles de Mazatlán ya no se podrá escuchar banda por el ruido (especial)

Empresarios que forman parte de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas se han unido con el fin de solicitar medidas para que no se escuche música de banda en las playas de Mazatlán.

Y bajo esta determinación, los recintos que buscarán librarse del ruido de la banda, por determinación de sus dueños son los siguientes:

De este último, a través de redes sociales, se expuso cómo el hotel a pie de las playas de Mazatlán se lanzó deliberadamente contra la presencia de bandas sinaloenses en su perímetro.

“Se les recuerda que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o de banda en el área de playa frente al condominio”, indicaron como medida ante el ruido de las tradicionales melodías.

A mí me gusta la música de banda, pero son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas. No dejan descansar a la gente. Yo tengo muchas quejas, de cientos de turistas americanos que me dicen ‘no vuelvo a Mazatlán’ por el escándalo y ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa.

Ernesto Coppel