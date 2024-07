En redes sociales se hizo viral Alejandra Dueñas y su negocio, Saldos Koko, luego de que la mujer se enfrentó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT); por eso, te contamos quién es.

La última semana de junio, Alejandra Sandoval Dueñas denunció que personal del SAT acudió a su negoció, Saldos Koko, para asegurar su mercancía, luego de que se negó a pagar un derecho de piso.

De acuerdo con la empresaria de Tijuana, Baja California, días previos recibió mensajes de presuntos funcionarios del SAT cobrando un derecho de piso para que la dejaran trabajar en su negocio.

Asimismo, denunció que personal del SAT de Baja California acudió a Saldos Koko, en donde intentaron extorsionar a sus clientes, situación que compartió a través de redes sociales.

Posterior a su denuncia, personal del SAT acudió a su bodega y aseguraron toda su mercancía, por lo que Alejandra Dueñas prefirió avisar a los tijuanenses para regalar sus productos .

La situación se hizo viral, pues decenas de mexicanos acudieron a Saldos Koko para apoyar a la empresaria, sin embargo, el SAT decomisó toda su mercancía e impidió que los ciudadanos se la llevaran.

Por ello, a continuación te contamos quién es Alejandra Dueñas, la propietaria de Saldos Koko que se enfrentó al SAT de Tijuana y denunció las injusticias de las que fue víctima.

Su nombre es Jazmín Alejandra Sandoval Dueñas, y es la propietaria de Saldos Koko, una bodega ubicada en Avenida José María Pino Suárez, colonia Libertad, Tijuana, Baja California.

La mujer, quien es conocida como la dueña e imagen de la bodega en donde ofertan saldos de Target, Walmart, Amazon y más , denunció recientemente al SAT de Baja California por tratar de extorsionarla.

Su caso se compartió en redes sociales, pues tan solo en TikTok Alejandra Dueñas tiene una comunidad mayor a los 233 mil seguidores, por lo que su denuncia se hizo viral entre ciudadanos.

La relevancia del asunto se dio cuando, tras denunciar la extorsión y presunto cobro de piso del SAT para dejarla trabajar en su negocio, y ante el decomiso de su mercancía, Alejandra Dueñas prefirió regalar todos sus productos.

No obstante, pese a la presión y apoyo por parte de los ciudadanos que asistieron a Saldos Koko, el SAT decomisó toda la mercancía y no permitió que se regalara a los ciudadanos.

Con respecto a la edad de Alejandra Dueñas, la empresaria de Tijuana, Baja California tendría 36 años de edad.

Igualmente, se señala que su cumpleaños es el 26 de junio , por lo que Alejandra Dueñas habría nacido bajo el signo zodiacal de Cáncer.

Las personas que nacieron bajo el signo de Cáncer pueden ser retraídas e insociables, o bien deslumbrantes, atractivos y admirados por los demás; se les conoce por ambiciosos y talentosos.

Alejandra Dueñas está casada con Benjamín Laguna Nuño, en un matrimonio de 20 años, y con quien tiene una familia conformada por ellos y tres hijos .

Dos de sus hijos tendrían 18 años de edad, mientras que el tercer aún es menor, con respecto a sus nombres, hasta el momento se desconocen.

En cuanto al grado de estudios de la propietaria de Saldos Koko, hasta ahora no se tiene información al respecto.

En tanto, la trayectoria profesional de Alejandra Dueñas señala a la mujer como emprendedora en un negocio de ventas a través de redes sociales y en su bodega física.

Alejandra Sandoval Dueñas, propietaria de Saldos Koko, inició su negocio junto a sus hijos, en donde venden diferentes tipos de prendas y objetos, entre ellos:

El 26 de junio, el SAT de Baja California acudió a Saldos Koko para inspeccionar la mercancía de procedencia estadounidense de la que pidieron su documentación, pero al no poder acreditarla se comenzó a confiscar los productos.

Alejandra Dueñas aseguró que la inspección se dio como una venganza a su denuncia en redes sociales, en donde exhibió a agentes del SAT tratando de extorsionar a una de sus clientas.

Asimismo, acusó que también es una acción en su contra por negarse a pagar 20 mil dólares para que la dejarán trabajar en su bodega, y a dar un pago mensual de 500 dólares, un tipo de cobro de piso.

“Se comunicaron conmigo y tengo los mensajes donde me piden mil 500 dólares por mes, para que me dejen de molestar, yo les dije que no iba a dar ni un solo centavo, por eso estas personas están aquí. Y 20 mil dólares querían de inicio”.

Alejandra Dueñas