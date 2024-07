de verdad no tengo palabras de como agradecer tanto cariño Tanto amor hacia mi persona y mi familia #perdimos todo 😭 Todos mis sueños se fueronLos de mi familia Nose hacer otra cosa mas que vender Estoy agradecida con ustedes Mis fieles seguidores y clientes que se que los inspiraba a decirles tu puedes tu saldras adelante No te rindas ! Y ahora ya nose que decirles Aun recuerdo como comenzamos como la gente venia ami por ayuda por apoyos y siempre dimos lo mejor de nosotros Solo pido a dios padre que me de fuerza para llevar todo esto Gracias a todos las personas que se han acercado ami apoyarnos el ver ahora mi bodega asi sin nada Me duele en el alma me duele perder todo Pero confio en la justicia divina Att Ale de saldos koko #saldoskokonoestasola