Querétaro se llena de color por el Día de Muertos con más de 30 mil flores de cempasúchil que adornarán plazas y jardines del centro de la ciudad a partir del 25 de octubre.

Plazas y jardines del centro de Querétaro recibirán flores de cempasúchil

Fabián García Tavares, Jefe de Área de Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, informó que las flores se colocarán en el Jardín Zenea, Plaza de Armas, la Alameda Hidalgo y otros puntos estratégicos del centro histórico.

Más de 30 mil flores adornarán Querétaro en el Día de Muertos. (Cortesía )

Desde agosto, el personal del área ha estado preparando más de 30 mil plantas de cempasúchil, que incluyen seis variedades originarias de México, entre ellas Marvel e Inca, en colores naranja, amarillo y oro.

Finalmente, García Tavares hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar y preservar los parques y jardines, con el fin de que todos puedan disfrutar del colorido despliegue floral que acompañará las conmemoraciones del Día de Muertos.