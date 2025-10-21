Querétaro se llena de color por el Día de Muertos con más de 30 mil flores de cempasúchil que adornarán plazas y jardines del centro de la ciudad a partir del 25 de octubre.
Plazas y jardines del centro de Querétaro recibirán flores de cempasúchil
Fabián García Tavares, Jefe de Área de Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, informó que las flores se colocarán en el Jardín Zenea, Plaza de Armas, la Alameda Hidalgo y otros puntos estratégicos del centro histórico.
Desde agosto, el personal del área ha estado preparando más de 30 mil plantas de cempasúchil, que incluyen seis variedades originarias de México, entre ellas Marvel e Inca, en colores naranja, amarillo y oro.
Finalmente, García Tavares hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar y preservar los parques y jardines, con el fin de que todos puedan disfrutar del colorido despliegue floral que acompañará las conmemoraciones del Día de Muertos.