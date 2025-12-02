Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, dio a conocer un convenio firmado con la aplicación Waze, con el propósito de que las y los ciudadanos puedan reportar en tiempo real baches, incidentes y necesidades de mantenimiento vial.

“Ahora Municipio de Querétaro tiene un convenio de colaboración con Waze, así es que tu desde esta aplicación puedas reportar baches o si crees que se ocupa mantenimiento en alguna vialidad, puedes reportar algún incidente vial y en tiempo real municipio va a ser notificado de tu reporte también vía Waze” Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro

Querétaro impulsa movilidad segura y ordenada con tecnología

El mandatario detalló que Querétaro enfrenta diariamente retos de movilidad, por lo que esta herramienta será clave para atender reportes, al mismo tiempo que se muestra un mapa con los incidentes reportados por los usuarios, obras o cierres viales.

Esta herramienta permitirá que el municipio pueda planear y diseñar mejores estrategias de movilidad para que las y los queretanos puedan acceder a rutas efectivas sin percances.

Habitantes de Querétaro podrán reportar baches, cierres de calles e incidentes con Waze (Cortesía)

Con estas estrategias, el gobierno de Felifer Macías reafirma su compromiso por mantener herramientas que fortalezcan la vida de las familias, así como garantizar el derecho a una movilidad segura y eficiente.