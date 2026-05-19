Las estaciones de radio Amor 95.3 y Mix 98.5 en San Luis Potosí ha causado conmoción para sus escuchas, tras la despedida de conductores al aire de manera sorpresiva.

Luego de que el pasado 12 de mayo en varias transmisiones de la barra de Amor 95.3 y Mix 98.5 en SLP, conductores anunciaron su última emisión.

Despedidas que causaron conmoción y desconcierto entre los espectadores al no saber qué pasaba con sus programas de Amor 95.3 y Mix 98.5 en SLP.

Amor 95.3 y Mix 98.5 en SLP se despide por cese de operaciones de Grupo ACIR

El cese de operaciones de Grupo ACIR es la razón de la despedida de conductores al aire de Amor 95.3 y Mix 98.5 en SLP.

Luego de que conductores como Gaby Olvera, Silvia Sandoval, Zuleyma García, Perla Nieto e Iván Avendaño de Amor 95.3; así como Sara Robles y Marco Tadeo de Mix FM 98.5 se despidieron de su emisión.

Despedidas de los conductores de Amor 95.3 y Mix 98.5 en SLP que fue sentimental, pero donde resaltaron los años al aire y agradecieron las horas que pasaron juntos a sus radioescuchas a través de la música y su voz.

¿Por qué Grupo ACIR cerró Amor 95.3 y Mix 98.5 en SLP?

El cese de operaciones de Grupo ACIR con el cierre de Amor 95.3 y Mix 98.5 en SLP se debe a la venta de frecuencias y reestructuración corporativa a nivel nacional.

Lo que marca una reestructuración estratégica y comercial de Grupo ACIR, y donde sus primeras acciones se ve con la despedida de las frecuencias de Amor 95.3 y Mix 98.5 en SLP.