El video de una entrevista al regidor de San Pedro Cholula, Puebla, mostró el momento en el que el funcionario estalló y se peleó con un hombre, quien le solicitó, en medio de la conversación, que se pusiera a trabajar.

La entrevista a Alejandro Oaxaca, regidor de San Pedro Cholula, Puebla, se dio en el marco del segundo informe de gobierno de Paola Angón, elementos de la policía municipal detuvieron al periodista Carlos Cacho.

Durante el evento no solo se detuvo al titular del espacio de noticias Puebla Innterés Magazine, sino también al líder de comerciantes Max Ortega, así como a otras dos personas que se manifestaron contra el gobierno del PAN.

Tras el informe de gobierno de Paola Angón en San Pedro Cholula, Puebla, el regidor Alejandro Oaxaca estalló en plena entrevista.

#Boletín 📰 | En 2° Informe, propone @Paola_Angon hacer alianza para avanzar juntos por el bienestar de las familias.



— Gobierno de Cholula (@GobiernoCholula) October 13, 2023

VIDEO: Regidor de San Pedro Cholula, Puebla acusa de “mantenido y vividor” a quien identifica como hermano de Paola Angón

Una entrevista en video captó el momento en que el regidor de San Pedro Cholula, Puebla, Alejandro Oaxaca, acusó de “hocicón, mantenido y vividor” a un hombre que identifico como el hermano de Paola Angón.

“A mí me parece que la regidora...”, comentaba Alejandro Oaxaca cuando intervino un hombre que le dijo “Ya ponte a trabajaar...”, “¿qué te importa hocicón, mantenido, vividor?”, respondió el regidor de San Pedro Cholula, Puebla.

“Cállate... Corrupto”, contestó la persona y Alejandro Oaxaca explicó que dicho sujeto es el hermano de la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Agnón, quien le cuestionó su actual al funcionario, según explicó en el video.

“Que me lo cuestione la gente”, declaró el regidor.

Se llevan pesado en #Puebla



El regidor de San Pedro #Cholula, Alejandro Oaxaca, se hace de palabras en plena entrevista con hombre que le grita "¡Ponte a trabajar!"



Es el hermano de la alcaldesa @Paola_Angon, asegura pic.twitter.com/q7DjA0KOA6 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 13, 2023

Regidor de San Pedro Cholula, Puebla, acusa a hermano de Paola Angón de beneficiarse del gobierno municipal

Tras el video del encuentro del regidor de San Pedro Cholula, Puebla, el mismo funcionario acusó al hermano de la presidenta municipal, Paola Angón, de beneficiarse del gobierno que encabeza la funcionaria del PAN.

“El señor Carlos Joaquín Angón Silva se acercó a mí ofendiéndome y agrediéndome. Yo al señor lo he respetado, no tengo el gusto de ser su amigo. Nunca nos hemos llevado y no tenía porque ofenderme”, dijo en un video.