Morena en Puebla negó los resultados de la encuesta por la coordinación de la 4T en el estado, afirmado que son falsos.

En un comunicado, Olivia Salomón, mencionó que a los medios se les han comunicado datos erróneos que han generado una innecesaria confusión en la opinión pública.

Por ello, Morena acordó un pacto de silencio para no hablar sobre los resultados, bajo la máxima de “no mentir, no robar y no traicionar” que tiene el partido.

“Nuestro compromiso es con la transparencia y la honestidad en todas nuestras acciones y comunicaciones” Olivia Salomón.

“Celebro y me suscribo a lo dicho por el presidente. A todos desearles lo mejor y que se actúe con prudencia, que todo se le deje a la voluntad del pueblo”, externó Olivia Salomón.

Finalmente, pidió estar atentos a la información que dé a conocer el presidente de Morena, Mario Delgado , y a los comunicados oficiales a nivel nacional y estatal.

“Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando de manera transparente y honesta”, puntualizó.