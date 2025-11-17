La Unidad Médica Integral (UMI) del Sistema Municipal DIF de Puebla Capital se integró oficialmente a la campaña “Puebla Te Abriga, dona una chamarra”, realizando sus primeras aportaciones y convocando a las y los poblanos a unirse para llevar un abrigo a quienes sufren de las bajas temperaturas sin protección.

Migner Huerta, director de la UMI, hizo un llamado para unirse y ser solidarios, pues hay personas que necesitan de una chamarra para afrontar las bajas temperaturas.

DIF Municipal de Puebla impulsa la solidaridad

Por iniciativa de la presidenta del Patronato del DIF Puebla, MariElise Budib, la institución invitó a la población a donar chamarras nuevas o usadas en excelentes condiciones. Esta campaña estará vigente hasta el 12 de diciembre y busca que ninguna familia vulnerable enfrente el invierno sin abrigo.

Las prendas donadas serán entregadas a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores que viven en condiciones de riesgo ante las bajas temperaturas.

Campaña "Puebla Te Abriga" reúne chamarras para familias vulnerables (Cortesía)

Para facilitar las donaciones, el DIF Municipal habilitó cinco puntos de acopio con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas:

Teatro de la Ciudad

Unidad Médica Integral (UMI) – Av. Cue Merlo 201, San Baltazar Campeche

CMERI – Infonavit Agua Santa

Centro de Día – 16 Sur #3911, Col. Anzures

Oficinas Administrativas del DIF Municipal – Cerrada Francisco I. Madero #413, Col. San Baltazar Campeche

El DIF Puebla Capital destacó que una prenda puede representar una diferencia enorme en la vida de familias que carecen de recursos para enfrentar el frío. Asimismo, la institución reiteró su llamado a sumarse a esta causa que fortalece el tejido social y promueve el apoyo comunitario.