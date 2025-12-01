La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, presentó su libro “Otra vez a las andadas. Bichos y algo más” en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde habló de los microorganismos encargados de regresar a la tierra los nutrientes y elementos químicos que conformaron al cuerpo, como carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo.

“Estos libros tienen la finalidad de que un niño y joven se emocione y apasione con la Microbiología, para llegar a ser los futuros cazadores de microbios” Lilia Cedillo, rectora de la BUAP

Lilia Cedillo detalló que este libro tiene como objetivo impactar en la vida de las personas al mismo tiempo que permite reflexionar sobre el papel de los microorganismos causantes de enfermedades infecciosas.

Lilia Cedillo presenta su séptimo libro de divulgación científica

Desde el Salón D del área de Expo Guadalajara FIL, la científica aprovechó su mensaje para destacar la importancia de la vacunación constante y de la necesidad de formar microbiólogos.

La rectora de la BUAP hizo un llamado a concientizar sobre la importancia de la vacunación constante (Cortesía )

Asimismo, detalló que su nueva publicación cuenta con 56 páginas y 20 capítulos, donde aborda de una manera clara temas como:

La resistencia a los antimicrobianos

El funcionamiento de la microbiota intestinal

Riesgos en hábitos alimenticios

Además, explicó que el libro tiene un lenguaje sencillo para explicar fenómenos complejos, asimismo, utiliza una narrativa clara, historias divertidas y cotidianas, utilizando frases y dichos de la cultura mexicana.

Finalmente, Lilia Cedillo discutió el uso, alcances y posibles riesgos de las bebidas populares en los gimnasios. Al final del evento, la investigadora firmó ejemplares para los y las lectoras que asistieron a la FIL de Guadalajara.